Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Straßenraub+++ Zwei Einbrüche am Wochenende +++Fahrräder gestohlen +++Betrüger erfolgreich +++Fahrzeug mutmaßlich angezündet +++"Gemeinsam Sicheres Wiesbaden"+++

Wiesbaden (ots)

1. Straßenraub,

Wiesbaden, Gartenfeldstraße,

Freitag, 11.10.2024, 19.30 Uhr

(akl) Ein 36-jähriger Mann ist am Freitag gegen 19.30 Uhr in der Gartenfeldstraße von vier Männern überfallen und ausgeraubt worden.

Unter Vorhalt eines Messers sei er aufgefordert worden, seine Wertsachen auszuhändigen. Nach der Übergabe eines dreistelligen Geldbetrages habe ihn der Haupttäter noch ins Gesicht geschlagen. Die Personengruppe sei anschließend geflüchtet.

Der Haupttäter sei 175 - 180 cm groß und dunkelhäutig gewesen und habe eine schwarze Jacke getragen. Der Geschädigte beschrieb ihn als somalisch. Zwei weitere Täter hätten afghanisch gesprochen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0611-3450 zu melden.

2. Pkw während Ladevorgang beschädigt

Wiesbaden, An den Quellen

Samstag, 12.10.2024, 16:00 Uhr - 20:45 Uhr

(mk) Am Samstag wurde im Verlauf des Nachmittags bis zum frühen Abend ein zum Laden abgestellter Pkw beschädigt.

Die weibliche Geschädigte parkte um 16:00 Uhr ihren schwarzen A-Klasse Mercedes im Bereich "An den Quellen" um diesen dort an einer Ladestation zu laden. Als sie um 20:45 Uhr wieder zurückkehrte, musste sie feststellen, dass die Abdeckung der Ladebuchse am Fahrzeug durch Unbekannte beschädigt wurde, sodass diese derzeit nicht mehr nutzbar ist.

Etwaige Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0611 / 345-2140 mit dem 1. Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

3. Fahrräder gestohlen,

Wiesbaden, Dambachtal

Freitag, 11.10.2024, 18:00 Uhr - Samstag, 12.10.2024, 09:40 Uhr

(mk) Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen wurden insgesamt drei E-Bikes durch bisher Unbekannte im Bereich "Dambachtal" entwendet.

Die Eigentümerin der E-Bikes hatte diese am Freitagnachmittag gegen 18:00 Uhr letztmalig in ihrem Hof stehen gesehen. Hier waren die E-Bikes jeweils mit Schlössern gesichert. Als sie am Samstagmorgen gegen 9 Uhr erneut in den Hof schaute, musste sie feststellen, dass alle Fahrräder entwendet worden waren.

Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611/345-2440 entgegen.

4. Fahrzeug mutmaßlich angezündet

Wiesbaden, Schulberg

Sonntag, 13.10.2024, 03:45 Uhr

(mk) Zu einem Brand eines Pkws kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag.

Gegen 03:45 Uhr wurde der Polizei durch aufmerksame Passanten ein brennender Pkw im Bereich des "Schulberg" gemeldet.

Durch ebenfalls hinzugerufene Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Dennoch wurde das Fahrzeug erheblich beschädigt.

Im Rahmen der ersten polizeilichen Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung, weshalb die Wiesbadener Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen hat.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611 / 345-0 entgegen.

5. Betrüger erfolgreich

Wiesbaden, Breslauer Straße,

Freitag, 11.10.2024, 16:00 bis 18:00 Uhr

(mk) Am Freitag waren Betrüger erfolgreich und konnten einen größeren Geldbetrag erlangen.

Die weibliche Geschädigte erhielt von bisher Unbekannten einen Anruf. Hierin wurde ihr geschildert, dass ihre Nichte einen Autounfall verursacht habe bei dem ein Kind überfahren worden sei. Das Kind sei daraufhin verstorben. Der Nichte drohe nun eine Haftstrafe.

Allerdings bestünde die Möglichkeit, durch die sofortige Zahlung einer Kaution in Form eines höheren Geldbetrages die Verhaftung abzuwenden. Die Geschädigte konnte durch die Anruferin schlussendlich dazu bewegt werden einen größeren Geldbetrag zu übergeben. Im Nachhinein stellte die Geschädigte den Betrug fest und kontaktierte die Polizei.

Die Polizei bittet an dieser Stelle ausdrücklich darum bei größeren Geldforderungen am Telefon von unbekannten Personen vor Übergabe oder Überweisung solcher Geldbeträge den Betroffenen, für den das Geld übergeben werden soll, persönlich zu kontaktieren oder sich Verwandten oder Freunden vor einer etwaigen Übergabe anzuvertrauen. Des Weiteren wird die Polizei niemals Geldforderungen per Telefon stellen.

Sensibilisieren sie Ihre Angehörigen, Bekannten und Freunde diesbezüglich, sodass derartige Betrugsmaschen in Zukunft nicht mehr erfolgreich sind.

6. Zwei Einbrüche am Wochenende

Wiesbaden, Schuhmannstraße und Schöne Aussicht Samstag, 12.10.2024, 16:50 Uhr bis 00:00 Uhr

(mk) Am frühen Samstagabend waren Einbrecher in der Schönen Aussicht und Schuhmannstraße erfolgreich.

Zwischen 16:50 Uhr und 00:00 Uhr drangen bislang Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schuhmannstraße ein. Hier hebelten sie ein Fenster auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck. Der Gesamtwert des Diebesgutes bewegt sich im unteren vierstelligen Bereich.

Zwischen 17:00 Uhr und 23:00 Uhr verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Schöne Aussicht". Hier wurde die Balkontür aufgehebelt und die Wohnung anschließend durchsucht. Die Einbrecher nahmen hier ebenfalls Schmuck und Wertgegenstände mit.

Die Wiesbadner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 entgegen.

7. "Gemeinsam Sicheres Wiesbaden",

Wiesbaden, Samstag, 12.10.2024, 19:00 Uhr - Sonntag, 13.10.2024, 01:30 Uhr

(mk) In der Nach von Samstag auf Sonntag führten Landes- und Stadtpolizei im Rahmen der Konzeption "Gemeinsam Sicheres Wiesbaden" wieder Kontrollen in Wiesbaden durch. Im Besonderen wurde diesmal die Einhaltung der Vorschriften der Waffenverbotszone überwacht.

Hierbei wurden trotz des regnerischen Wetters insgesamt 52 Personen kontrolliert.

Erfreulicher Weise konnten keine gefährlichen Gegenstände festgestellt werden.

Stadt und Polizei werden weiterhin eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent und ansprechbar sein.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell