Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Porsche geklaut+++Nach Weg gefragt und angegriffen worden+++

Wiesbaden (ots)

1.Porsche entwendet,

Wiesbaden, Carl-Schuricht-Straße, Dienstag, 01.10.2024 17:00 Uhr - Mittwoch, 02.10.2024, 09:45 Uhr

(js) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in der Wiesbadener Carl-Schuricht-Straße ein Pkw entwendet. Der Geschädigte stellte seinen weißen Porsche Macan in der Straße ab und musste am Folgetag feststellen, dass sein Auto entwendet wurde. Der Wert des Porsche wird auf ca. 70.000 Euro beziffert. An dem Fahrzeug waren zuletzt die Kennzeichen WI-JW 918 angebracht. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, setzt sich bitte mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der 0611/345-0 in Verbindung.

2.Frage nach Weg endet im Krankenhaus,

Wiesbaden, Wagemannstraße, Donnerstag, 03.10.2024, 02:05 Uhr

(js) Zwei nicht ortskundige Personen sprachen eine etwa 10-köpfige Gruppierung an, um den Weg zu einem Hotel zu erfragen und wurden daraufhin von Mitgliedern der Gruppe angegriffen. Zwei britische Staatsbürger im Alter von 49 und 38 Jahren waren am frühen Donnerstagmorgen in der Altstadt unterwegs und wollten sich nach dem Weg zu ihrem Hotel erkundigen. Hierzu sprachen sie eine Frau aus einer vorbeilaufenden Gruppe an. Dies nahmen bislang unbekannte Mitglieder der Gruppe zum Anlass, auf die beiden Männer loszugehen und auf sie einzuschlagen und zu -treten. Einer der Geschädigten sei auch mit einer Glasflasche geschlagen worden. Die beiden Briten wurden durch den Angriff leicht verletzt und mussten in einem Wiesbadener Krankenhaus behandelt werden. Aus der Gruppierung konnten zwei Personen beschrieben werden. Einer der Täter sei männlich, etwa 1,85 m groß mit blonden Haaren und kräftiger Statur. Er trug ein helles Oberteil. Der zweite Täter soll ebenfalls etwa 1,85 m groß gewesen sein, trug schwarze schulterlange lockige Haare und hatte eine dünne Statur. Diese Person habe ein schwarzes Oberteil getragen. Insgesamt sei man aber von mindestens vier Personen angegriffen worden. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der 0611/345-2140 entgegen.

