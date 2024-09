POL-WI-KvD: Angriffe mit Reizstoff - Festnahme+++Raub mit Messer+++14-Jährige geschlagen und getreten+++ +++Trickdiebstahl+++Berauscht Unfall verursacht+++Versuchter Einbruch+++Betrunkener Einbrecher+++Kontrollen

Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

1. Festnahme nach zweifachem Angriff mit Tierabwehrspray, Wiesbaden, Geschwister-Stock-Platz und Faulbrunnenstraße, Freitag, 20.09.2024, 13:30 Uhr und 18:11 Uhr

(schm) Zu gleich zwei Angriffen, unter anderem mit einem Tierabwehrspray, kam es am Freitag durch ein- und denselben Täter, welcher durch die Polizei schließlich festgenommen werden konnte. Gegen 13:30 Uhr griff ein zunächst unbekannter männlicher Täter im Bereich des Geschwister-Stock-Platzes eine dreiköpfige Gruppe junger Frauen mit einem Tierabwehrspray an, nachdem dieser mit den in Wiesbaden und Mainz lebenden Frauen im Alter von 18, 25 und 26 Jahren in Streit geraten war. Als ein unbeteiligter Passant eingriff und die Frauen flüchteten, bewarf der Täter die Frauen noch mit einem Stein, traf diese jedoch glücklicherweise nicht. Der Täter flüchtete danach ebenfalls und entkam zunächst unerkannt. Die Frauen wurden durch den Reizstoff leicht verletzt. Nur wenige Stunden später erhielt die Polizei um 18:11 Uhr erneut Kenntnis von einem Angriff mittels einem Tierabwehrspray in der Faulbrunnenstraße. In diesem Fall wurde ein 43-jähriger Mann aus Wiesbaden nach einem vorausgegangenen Streit durch den Täter mit einem Tierabwehrspray attackiert. Auch hier warf der Täter im Anschluss mit einem Stein nach dem Geschädigten, der diesen am Rücken traf. Der Geschädigte wurde hierdurch leicht verletzt. Der Täter, welcher hinsichtlich der Erscheinung und der Bekleidung exakt so wie der Täter am frühen Nachmittag beschrieben wurde, konnte kurz darauf im Nahbereich festgenommen und als einen 21-Jährigen aus Hofheim identifiziert werden. Bei einer Durchsuchung des Täters konnten ein Tierabwehrspray und mehrere Steine in dessen Kleidung aufgefunden und sichergestellt werden. Aufgrund der Taten wurde der Beschuldigte auf Anordnung eines Richters über die Nacht hinweg in Gewahrsam genommen. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0611 / 345 - 2140 zu melden.

2. Räuberische Erpressung mit Messer,

Wiesbaden, Rheinstraße, Freitag, 20.09.2024, 19:05 Uhr

(schm)Zu einer versuchten räuberischen Erpressung unter Einsatz eines Messers kam es am Freitagabend in der Rheinstraße. Gegen 19:05 Uhr wurde der Geschädigte, ein 31-Jähriger aus Niedernhausen, in der Rheinstraße von dem unbekannten Täter angesprochen, welcher die Herausgabe dessen Mobiltelefons verlangte. Als der Geschädigte dies verweigerte, schlug der Täter zunächst auf sein Opfer ein und zückte dann ein Küchenmesser, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. Als dies erfolglos blieb, schlug der Täter mit einer herumliegenden Holzleiste auf den Geschädigten ein, bevor er letztlich von ihm abließ und sich ohne Beute entfernte. Der männliche Täter soll ca. 175 cm groß und ca. 30-36 Jahre alt sein, von dünner Statur, habe ein südländisches Aussehen und eine Narbe am Hals. Er soll mit Vornamen "Hassan" heißen, trug eine dunkle Kappe und war mit einem blauen T-Shirt und dunkler Hose bekleidet. Außerdem soll er vor, während und nach der Tat in Begleitung eines Rollstuhlfahrers gewesen sein. Dier Ermittlungen werden bei der Wiesbadener Kriminalpolizei geführt. Zeugen der Tat werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 0611-345 0 zu melden.

3. Widerstand gegen Polizeibeamte,

Wiesbaden, Am Bürgerhaus, Samstag, 21.09.2024, 00:35 Uhr

(schm)Am Samstag kam es auf der Erbenheimer Kerb zu einer Auseinandersetzung zwischen Polizeibeamten und einem renitenten jungen Mann aus Wiesbaden. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden Beamte der Wiesbadener Polizei gegen 00:35 Uhr auf einen aggressiven Mann aufmerksam, welcher in einer lautstarken Auseinandersetzung mit dem Sicherheitsdienst der Erbenheimer Kerb verwickelt war. Als die Beamten einschritten, versuchte der 17-Jährige Beschuldigte einen der Beamten zu beißen. Beim Versuch die Situation aufzuklären spuckte der Beschuldigte dem Beamten auch noch ins Gesicht. Er wurde daher vorläufig festgenommen und auf ein nahegelegenes Revier gebracht, wo weitere Maßnahmen durchgeführt wurden. Aufgrund seines Verhaltens muss sich der Beschuldigte nun in einem Strafverfahren verantworten. Die Ermittlungen werden beim Haus des Jugendrechts Wiesbaden geleitet. Hinweise werden dort über die Rufnummer 0611 345-0 entgegengenommen.

4. 14-Jährige wird in Einkaufszentrum geschlagen und getreten, Wiesbaden, Südost, Bahnhofsplatz, Samstag, 21.09.2024, 21:40 Uhr

(cp)Ein 14 Jahre altes Mädchen soll Samstagabend im Wiesbadener Liliencarré geschlagen und am Boden liegend getreten worden sein. Bei der mutmaßlichen Täterin habe es sich um eine 15-Jährige aus Wiesbaden gehandelt.

Die 14-Jährige war am Abend zusammen mit einem Freund und einer Freundin in dem Einkaufszentrum am Wiesbadener Hauptbahnhof unterwegs. Gegen 21:40 Uhr trafen sie auf eine Gruppe von sechs bis sieben Mädchen. Eine von den Jugendlichen soll die 14-Jährige unvermittelt beschimpft, geschlagen und an den Haaren zu Boden gezogen haben. Die Freunde der 14-Jährigen versuchten nun die Angreiferin von ihr fernzuhalten. Dennoch habe die mutmaßliche Täterin noch mehrfach auf ihr ein Jahr jüngeres Opfer eingeschlagen und getreten. Die Begleiterinnen der Täterin seien nicht eingeschritten. Die 14-Jährige konnte schließlich wegrennen und soll hierbei durch die Angreiferin noch ein kurzes Stück verfolgt und bedroht worden sein. Die 14-Jährige flüchtete bis in die Reisinger Anlage, wo sie eine Streife der Stadtpolizei ansprach. Die Angreiferin und ihre Begleiterinnen konnten unterdessen flüchten und wurden im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen. Hintergrund der Auseinandersetzung dürfte ein bereits länger andauernder Streit zwischen den beiden Jugendlichen gewesen sein. Die 14-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert, konnte später aber wieder entlassen werden. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter 0611 / 3450 bei der Polizei zu melden.

5. Trickdiebstahl,

Wiesbaden, Am Eichelgarten, Freitag, 20.09.2024, 16:45 Uhr

(js) Am Freitagnachmittag kam es in der Straße Am Eichelgarten zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 74-jährigen Wiesbadenerin. Die Geschädigte wurde auf der Straße von einer ihr unbekannten Frau in ein Gespräch verwickelt. Im Rahmen dieses Gespräches berührte die Unbekannte die 74-jährige auch. Im Nachgang stellte die Geschädigte fest, dass ihr eine hochwertige Armbanduhr entwendet wurde. Sie konnte die Täterin als etwa 25 - 30 Jahre, ca. 1,70 m groß, mit einem mitteleuropäischem Erscheinungsbild sowie dunklen zu einem Zopf gebundenen Haaren beschreiben. Die Person trug einen dunkelblauen Mantel und sprach Deutsch mit Akzent. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, setzt sich bitte mit dem 1. Polizeirevier unter der 0611/345-2140 in Verbindung.

6. Berauscht Unfall verursacht,

Wiesbaden, Hagenauer Straße, Samstag, 21.09.2024, 23:30 Uhr

(dme)Am späten Samstagabend kollidierte ein 20-jähriger Autofahrer, der mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol und anderen Betäubungsmitteln stand in der Hagenauer Straße in Wiesbaden-Biebrich mit einem Baum.

Gegen 23:30 Uhr befuhr der 20-jährige Autofahrer aus Wiesbaden mit einem weißen VW Tiguan die Hagenauer Straße aus Richtung Friedrich-Bergius-Straße kommend in Richtung Äppelallee und kam hierbei von der Fahrbahn ab. Er kollidierte in der Folge mit einem auf dem Grünstreifen befindlichen Baum. Gegenüber vor Ort befindlichen Zeugen, welche ihm helfen wollten, zeigte sich der Mann aggressiv und musste schließlich von diesen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich deutliche Hinweise auf einen vorangegangenen Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum des Fahrers. Er wurde von einer hinzugerufenen Besatzung eines Rettungswagens erstversorgt und dann unter polizeilicher Begleitung in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht, wo ihm Blut abgenommen wurde. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde der Mann bei dem Unfall nur leicht verletzt. An seinem Auto und dem Baum entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 15.000 Euro. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen gegen den 20-jährigen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0611 / 345 - 2540 zu melden.

7. Einbrecher kommt mittags,

Wiesbaden-Nordost, Parkstraße, Samstag, 21.09.2024, 12:15 Uhr

(js) Am Samstagmittag versuchte ein bislang unbekannter männlicher Täter in eine Erdgeschosswohnung in der Parkstraße einzubrechen, konnte aber sein Vorhaben aufgrund eines aufmerksamen Nachbarn nicht durchführen.

Gegen 12:15 Uhr teilt ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Parkstraße mit, dass vermutlich gerade versucht wurde, in der Wohnung nebenan einzubrechen. Sofort entsandte Streifen konnten allerdings keine Person in und um die Wohnung mehr antreffen. Es wurde festgestellt, dass der Täter versuchte über die Terrassentür in die Wohnung zu gelangen. Mutmaßlich hat der Einbrecher mitbekommen, dass der Nachbar aufmerksam wurde und ließ daher von seinem Vorhaben ab. Er konnte vage als ca. 1,90 m groß und mit dunklen Haaren beschrieben werden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der 0611/345-0 zu melden.

8. Betrunkenen Einbrecher festgenommen,

Wiesbaden, Flachstraße, Samstag 21.09.2024, 13:40 Uhr

(dme)Samstagmittag kam es zu einem Einbruch in die Büroräume einer Firma in der Flachstraße. Der fußläufig flüchtende und alkoholisierte Täter konnte festgenommen werden.

Gegen 13:40 Uhr wurde von einem Zeugen mitgeteilt, dass er gerade einen Mann fußläufig verfolge, welcher zuvor mutmaßlich in Büroräumlichkeiten einer Firma in der Flachstraße eingebrochen sei. Der Flüchtende würde hierbei stark torkeln und immer wieder das Gleichgewicht verlieren. Dank der vom Zeugen mitgeteilten Personenbeschreibung und ständiger Standortmeldungen konnte der mutmaßliche Täter, ein 49-jähriger Wiesbadener, von einer Streife des 3. Polizeireviers festgenommen werden. Hierbei konnte im Nahbereich eine Spardose mit einem Geldbetrag im hohen zweistelligen Bereich aufgefunden werden. Weiterhin wurde bei dem mutmaßlichen Täter eine Alkoholisierung von über drei Promille festgestellt. Im Rahmen der folgenden Ermittlungen wurde an der Bürotür der angegangenen Firma eine eingeschlagene Scheibe festgestellt, wodurch sich der 49-jährige wohl Zutritt zu den Räumlichkeiten verschaffte und die Spardose entwendete. Er wurde vorläufig festgenommen und musste sich auf dem Revier den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen unterziehen. Anschließend wurde er von dort entlassen. Der Täter muss sich wegen des Einbruchs nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

9. Gemeinsame Kontrollen "Sicheres Wiesbaden", Wiesbaden, Freitag, 20.09.2024, 17:00 Uhr - Samstag, 21.09.2024, 03:00 Uhr

(dme)In der Nacht von Freitag auf Samstag führten die Stadtpolizei und die Landespolizei wieder gemeinsame Kontrollen im Rahmen der Einsatzkonzeption "Sicheres Wiesbaden" durch.

Die Schwerpunkte der Kontrollmaßnahmen lagen im Bereich Rheinstraße, Reisinger Anlage und der Fußgängerzone. Hier wurden von den Kräften unter anderem auch Fußstreifen durchgeführt. Durch eine der Fußstreifen konnte der Beschuldigte einer gefährlichen Körperverletzung mittels Pfefferspray festgenommen werden. Verstöße im Bereich der Waffenverbotszone konnten bei den dortigen Kontrollen nicht festgestellt werden.

Bei der Kontrolle einer Personengruppe in der Rheinstraße konnte unter anderem ein Messer als Tatmittel einer vorangegangenen gefährlichen Körperverletzung sichergestellt und ein Tatverdächtiger wegen eines gleichgelagerten Delikts namentlich identifiziert werden.

Des Weiteren wurden mehrere Gaststätten einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurden seitens der Stadtpolizei auf Grund festgestellter Verstöße zwei Spielautomaten ausgeschaltet, versiegelt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Die Einsatzkräfte waren an den entsprechenden Örtlichkeiten präsent, um möglichen Auseinandersetzungen vorzubeugen und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar zu sein. Durch die Einsatzkräfte wurden im Zuge der Kontrollen insgesamt - 78 - Personen überprüft. Weiterhin wurde der Regeldienst der Wiesbadener Polizeireviere unterstützt. Stadt und Polizei werden weiterhin eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent und ansprechbar sein.

10. Viele Verstöße bei Verkehrskontrollen festgestellt, Wiesbaden, Kastel, 21.09.2024, 23:00 Uhr bis 22.09.2024, 04:00 Uhr

(cp)Die Wiesbadener Polizei führte Samstagnacht im Umfeld einer Diskothek in Kastel mehrere Verkehrskontrollen durch. Die Beamten legten den Schwerpunkt hierbei auf Alkohol, Drogen sowie Geschwindigkeit und wurden in allen Bereichen fündig.

Im Zeitraum zwischen 23:00 Uhr und 04:00 Uhr kontrollierten die Beamten an zwei Kontrollstellen rund 70 Fahrzeuge und 100 Personen. Neben anderen Ordnungswidrigkeiten wie alleine elf Gurtverstößen stellte die Polizei zehn Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Vier hiervon lagen im Bußgeldbereich und in zwei Fällen folgt gar ein Fahrverbot. Spitzenreiter war hierbei ein Autofahrer, der innerorts mit 96 anstatt der erlaubten 50 km/h unterwegs war und nun einen Monat lang auf seinen Führerschein verzichten darf. Ein 33-Jahre alter Mann aus Kastel hatte derweil aus gutem Grund keine Lust auf eine Verkehrskontrolle. Da er "offensichtlich die Kontrollstelle meiden wollte", wie es im Polizeibericht heißt und kurz vorher abbog, folgte ihm eine Streife. Die stellte fest, dass der Mann gar keinen Führerschein hat und leitete ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn ein. Gegen 02:15 Uhr zogen die Beamten einen 21- Jahre alten Opelfahrer, welcher etwas zu tief ins Glas geschaut hatte aus dem Verkehr. Um 03:45 Uhr erwischte es schließlich noch eine 33-jährige Autofahrerin aus dem Lahn-Dill-Kreis, die im Verdacht seht Betäubungsmittel zu sich genommen zu haben.

