Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Polizeieinsatz wegen Knallgeräuschen+++Einbrüche+++Verfolgungsfahrt endet mit Unfall+++Widerstand geleistet+++Grundlos geschlagen+++Trunkenheitsfahrten+++

Wiesbaden (ots)

1. Polizeieinsatz wegen Knallgeräuschen, Wiesbaden, Iltisweg, Samstag, 05.10.2024, 00:30 Uhr

(dme)Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag im Iltisweg in Wiesbaden nachdem Zeugen der Polizei von mehreren Knallgeräuschen auf der Straße berichtet hatten. Im Zuge dessen konnte der Verursacher, ein 53-jähriger Wiesbadener, festgestellt und seine Schreckschusspistole sichergestellt werden. Mehrere Anrufer teilten gegen 00:30 Uhr am Polizeinotruf mit, dass man gerade nach auf der Straße stattfinden Streitigkeiten zwischen mehreren Personen Knallgeräusche wahrgenommen habe. Es wurden daraufhin Streifenwagen mehrerer Polizeireviere in den Iltisweg geschickt.

Im Zuge der Einsatzmaßnahmen konnte ein 53-jähriger Mann aus Wiesbaden ermittelt werden, der für die Geräusche verantwortlich war. Nachdem es auf der Straße zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen gekommen war, hatte der hieran unbeteiligte Mann mit einer Schreckschusspistole mehrfach in die Luft geschossen um die Auseinandersetzung zu befrieden. Die Waffe wurde bei ihm aufgefunden und sichergestellt.

Gegen den 53-jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, in dem er sich nun verantworten muss. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es im Zuge der vorangegangenen Streitigkeiten zu keinen Straftaten.

2. Einbruch in Erdgeschosswohnung,

Wiesbaden, Schumannstraße, Freitag, 04.10.2024, 18:30 Uhr - 21:20 Uhr

(dme)In der Schumannstraße kam es am Freitagabend zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses während der Abwesenheit des Bewohners. Hierbei wurde Bargeld und Schmuck entwendet.

Durch den gerade nach Hause kommenden Wohnungsinhaber wurde der Polizei mitgeteilt, dass er soeben ein aufgehebeltes Fenster in seiner Wohnung festgestellt habe. Von den entsandten Einsatzkräften konnten vor Ort und im Nahbereich keine Täter mehr festgestellt werden.

Nach entsprechender Aufnahme des Tatorts wird davon ausgegangen, dass sich die Täter über den Balkon und ein dortiges Fenster gewaltsam Zutritt zu der Wohnung verschafften und anschließend Bargeld und Schmuck entwendeten. Das Fenster wurde hierbei beschädigt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen, die die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen hat.

3. Verfolgungsfahrt endet mit Unfall,

Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße, Sonntag, 05.10.2024, 00:12 Uhr

(schm) In Wiesbaden kam es in der Nacht zum Sonntag zu einer Verfolgungsfahrt zwischen mehreren Funkstreifenwagen und einem flüchtigen Rollerfahrer, welche letztlich in einem Unfall in der Erich-Ollenhauer-Straße mündete.

In der Nacht zum Sonntag gegen 00:12 Uhr fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung der Wiesbadener Polizei ein Rollerfahrer auf, da dieser eine Einbahnstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befuhr. Als der Rollerfahrer, der zudem mit einem Sozius besetzt war, einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, missachtete der Fahrer jedoch die Anhaltesignale des Streifenwagens. In den darauffolgenden Minuten entwickelte sich eine Verfolgungsfahrt unter Beteiligung mehrerer Streifenwagen, die zur Unterstützung hinzugerufen worden waren. Hierbei flüchtete der Fahrer des Kleinkraftrades in grob verkehrswidriger Fahrweise und missachtete dabei unter anderem auch mehrere rote Ampeln. Sein Fluchtverhalten legte der Fahrer selbst dann nicht ab, als der Rollerfahrer in der Erich-Ollenhauer-Straße mit einem Streifenwagen kollidierte und dadurch zu Sturz kam. Er konnte jedoch nach kurzer fußläufiger Flucht durch die eingesetzten Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden.

Durch den Unfall wurden der Fahrer, ein 16-Jähriger aus Wiesbaden und sein Sozius, ein 17-jähriger ebenfalls aus Wiesbaden stammender Jugendlicher, glücklicherweise nur leicht verletzt. An dem Roller und dem am Unfall beteiligten Streifenwagen entstand Sachschaden von etwa 8.500 EUR.

Im Rahmen der Folgemaßnahmen wurde das ausgeprägte Fluchtverhalten des jungen Fahrers schnell klar: Das am Fahrzeug angebrachte Versicherungsschild war gestohlen, zudem hatte der Fahrer keinen Führerschein. Die Eigentumsverhältnisse zum Fahrzeug konnten vorerst nicht zweifelsfrei geklärt werden, der Roller wurde daher sichergestellt. Der Fahrer muss sich nun aufgrund einer Vielzahl an Straftaten in mehreren Ermittlungsverfahren verantworten.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim 3. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611 / 345 - 2340 zu melden.

4. Widerstand geleistet,

Wiesbaden, Bleichstraße, Sonntag, 06.10.2024, 01:50 Uhr

(js) Nachdem es in der Bleichstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen war, schritten Polizeibeamte des 1. Polizeirevier ein und trennten die Kontrahenten.

Im Rahmen der darauffolgenden Sachverhaltsaufnahme leistete ein 34-jähriger Wiesbadener Widerstand gegen die Maßnahmen, indem er den Anweisungen nicht folgte und die Beamten bedrohte. Er konnte überwältigt und festgenommen werden. Nach den nun folgenden strafprozessualen Maßnahmen wurde der Wiesbadener wieder entlassen. Es wurde niemand verletzt.

Hinweise hierzu nimmt das 2. Polizeirevier Wiesbaden unter der Rufnummer 0611/345-2240 entgegen.

5. Gemeinschaftlich geschlagen und getreten, Wiesbaden, Murnaustraße, Sonntag, 06.10.2024, 00:40 Uhr

(js) Ohne erkennbaren Grund wurden zwei Personen nach einer Veranstaltung im Schlachthof von zwei bislang unbekannten Tätern angegriffen.

Die beiden Geschädigten, ein 33-jähriger und ein 46-jähriger Wiesbadener, verließen gemeinsam nach einem Konzert den Schlachthof, als sie von zwei männlichen Personen unvermittelt und ohne erkennbaren Grund angegriffen wurden. Hierbei wurden sie von den Tätern geschlagen und getreten. Der 33-jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Einer der Täter wurde als etwa 20 - 23 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, mit blonden kurzen Haaren beschrieben. Er habe eine schwarze Jacke, eine helle Jeans sowie weiße Sneaker getragen. Zum zweiten Täter ist lediglich bekannt, dass er jünger als der andere gewesen sein soll.

Das 1. Polizeirevier ermittelt in diesem Fall und bittet um Zeugenhinweise unter der 0611/345-2140.

6. Friseurladen angegangen,

Wiesbaden, Rüdesheimer Straße, Freitag, 04.10.2024, 19:20 Uhr - Samstag, 05.10.2024, 09:20 Uhr

(js) In der Nacht von Freitag auf Samstag sind Unbekannte in ein Friseurgeschäft in der Rüdesheimer Straße eingebrochen.

Der oder die bislang unbekannten Täter hebelten ein Fenster des im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses befindlichen Geschäftes auf und drangen so in den Innenraum ein. Die Täter entwendeten einen Bargeldbetrag aus der Kasse und flüchteten vom Tatort.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der 0611/345-0 entgegen.

7. Wohnungseinbruch,

Wiesbaden, Wilhelminenstraße, Mittwoch, 02.10.2024 bis Freitag, 05.10.2024

(js) Die urlaubsbedingte Abwesenheit der Bewohner nutzten Einbrecher zwischen Mittwoch und Freitagabend, um in eine Wohnung in der Wilhelminenstraße einzubrechen.

Durch die Täter wurde sich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zur Wohnung verschafft. Ob letztendlich etwas entwendet wurde, konnte nicht abschließend gesagt werden. Es entstand aber ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Auch in diesem Fall ermittelt die Kriminalpolizei und erbittet Hinweise unter der 0611/345-0.

8. Trunkenheitsfahrten,

Wiesbaden, Stadtgebiet, Samstag, 05.10.2024, 00:45 Uhr und Sonntag, 06.10.2024, 01:30 Uhr

(js) Zwei Trunkenheitsfahrten mit nicht unerheblicher Alkoholisierung konnte die Polizei in der Nacht zum Samstag sowie zum Sonntag beenden.

Am frühen Samstagmorgen, gegen 00:45 Uhr, kontrollierte die Polizei einen 44-jährigen amerikanischen Staatsbürger auf der Boelckestraße im Stadtteil Mainz-Kastel. Da der Mann augenscheinlich alkoholisiert war, wurde ein Alkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von über 2 Promille ergab.

Am Sonntagmorgen, gegen 01:30 Uhr wurde ein ebenfalls 44-jähriger Wiesbadener in der Berliner Straße in Erbenheim überprüft. Bei der Kontrolle stellte sich eine Alkoholisierung von über 1,8 Promille heraus. Zudem verfügte der Wiesbadener nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis. Im Rahmen der Kontrolle beleidigte und bedrohte er außerdem die eingesetzten Beamten. Er muss sich jetzt diversen Strafverfahren stellen.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell