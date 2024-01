Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Witterungsbedingte Verkehrsunfälle

Bild-Infos

Download

Dienstgebiet der Polizeiinspektion Worms (ots)

Im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Worms kam es von gestern Morgen bis heute zu insgesamt 6 witterungsbedingten Verkehrsunfällen. Darüber hinaus kamen in zwei Fällen Fahrzeuge aufgrund der Glätte von der Fahrbahn ab, allerdings ohne dass es zu einem Unfall kam. Abgesehen von dem Verkehrsunfall auf der L439 zwischen Osthofen und Worms (wir berichteten bereits unter https://s.rlp.de/h8Yt8) blieb es glücklicher Weise nur bei Blechschäden ohne Verletzte. In einem Fall kam ein 26-jähriger Wormser nochmal mit dem Schrecken davon. In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages war der 26-Jährige auf der K6 unterwegs, als er kurz vor Worms-Herrnsheim aufgrund der Glätte nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort durchbrach er einen Holzzaun und landete auf dem Fahrzeugdach in einem Teich. Glücklicher Weise konnte er sich selbstständig aus seinem Auto befreien und blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell