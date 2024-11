Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgängerin wird von VW erfasst, Verursacher flüchtet und wird ermittelt

Hamm-Mitte (ots)

Am Montag, 25. November 17:25 Uhr wurde eine 37jährige Fußgängerin beim Überqueren der Werler Straße von einem PKW erfasst. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, konnte aber später von der Polizei ermittelt werden. Die 37jährige überquerte zur Unfallzeit die Werler Straße in Höhe der Heinrich-Lübke-Straße. Aufgrund des herrschenden Fahrzeugverkehrs musste sie an der Mittelline warten, um den Verkehr in Fahrtrichtung Stadtmitte passieren zu lassen. Ein 74jähriger VW-Fahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt die Werler Straße in Fahrtrichtung Süden (stadtauswärts). Er erfasste mit seinem PKW die Fußgängerin, welche an der Mittellinie wartete. Diese wurde durch den Zusammenstoß zu Boden geworfen und verletzte sich hierbei. Der VW -Fahrer setzte seine Fahrt nach dem Zusammenstoß fort, ohne Maßnahmen zur Schadensregulierung zu ermöglichen oder Hilfe zu leisten. Durch Zeugen wurde das Kennzeichen des Flüchtenden abgelesen und der Polizei übermittelt. Der 74jährige konnte mitsamt des VW an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Drogen- oder Alkoholeinfluss kann bei ihm nach durchgeführten Tests ausgeschlossen werden. Die Fußgängerin wurde zur ärztlichen Versorgung einem Hammer Krankenhaus zugeführt. Dieses konnte sie nach ambulanter Behandlung entlassen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt. (nue)

