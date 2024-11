POL-S: Elfjährige ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Dienstagabend (26.11.2024) eine 31-jährige Frau sexuell belästigt. Die Frau ging gegen 20.50 Uhr mit ihrem Hund in der Tunzhofer Straße spazieren. Der unbekannte Mann näherte sich der Frau von hinten und fasste ihr beim Vorbeigehen an das Gesäß. Als die Frau laut aufschrie und den unbekannten Mann darauf ansprach, flüchtete er in Richtung Türlenstraße. Der Mann ...

