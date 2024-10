Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Falsche Bankmitarbeiter erbeuten mehrere Zehntausend Euro

Grünstadt (ots)

Eine 47-jährige Frau aus Grünstadt erhielt am Montag den 21.10.2024 gegen 16:00 Uhr einen Anruf einer angeblichen Bankmitarbeiterin ihrer Bank. Dabei wurde der Grünstadterin auch die tatsächliche Telefonnummer ihrer Bank angezeigt (sogenanntes Call ID Spoofing). Die angebliche Bankmitarbeiterin gab an, dass vom Konto der Frau derzeit mehrere Abbuchungen, u.a. in Höhe von 9998,63 Euro, abgehen würden. Im Gespräch bat die Geschädigte die angebliche Bankmitarbeiterin um Blockierung der Abbuchungen und Sperrung ihres Kontos, was sie über ihre Banking-App der Anruferin bestätigen müsste. Dies tat die Geschädigte auch. In der Folge wurde der Geschädigten von ihrer tatsächlichen Bank mitgeteilt, dass ihr Konto zwar gesperrt wurde, aber der zuvor genannte Betrag von ihrem Konto abging. Einen Anruf der Bank habe es nie gegeben. Am 15.10.2024 erhielt ein 63-jähriger Mann aus Grünstadt einen Anruf seiner angeblichen Bank. Ihm wurde mitgeteilt, dass sein Konto ein Sicherheitsupdate erhalten müsse. Als der Grünstadter wenige Tage später sein Tagesgeld- und Girokonto bei der Bank überprüfte, musste er feststellen, dass Beträge über 50 000 Euro unberechtigt abgebucht wurden. Falsche Bankmitarbeiter gehen professionell vor und nutzen technologische Möglichkeiten, um ihre Opfer zu täuschen. Oft werden gefälschte E-Mails, SMS oder Anrufe genutzt, um den Eindruck zu erwecken, dass es sich um die echte Bank handelt. Durch das Vortäuschen eines Notfalls, wie z. B. dass das Konto gehackt wurde oder unberechtigte Abbuchungen vorgenommen wurden, üben die Täter Druck aus und erlangen so vertrauliche Daten, wie z.B. Benutzername, PIN-Nummer oder TAN. Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

- Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, legen Sie den Hörer auf!

Das ist nicht unhöflich.

- Geben Sie am Telefon nie persönliche Daten preis - Ihre Bank

erfragt niemals Ihre Zugangsdaten, wie z.B. die PIN-Nummer am Telefon.

- Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Rufen Sie Ihre Bank unter

der Ihnen bekannten Telefonnummer an und geben Sie diese selbst über die Tasten ein.

- Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre

örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unsere Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

- Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621

963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell