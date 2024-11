Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Zuerst entblößt, dann Widerstand geleitest - Mutmaßlichen Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagvormittag (26.11.2024) einen 47 Jahre alten Mann an der Friedrichstraße festgenommen, der sich in einem Gebäude entblößt und sich anschließend gegen seine Festnahme gewehrt haben soll. Eine 20 Jahre alte Frau alarmierte gegen 11.20 Uhr die Polizei, nachdem sie im Gebäude einen Mann bemerkte, der sich entblößt hatte. Die eintreffenden Kollegen trafen den Tatverdächtigen im Treppenhaus an und nahmen ihn fest. Bei der Festnahme wehrte sich der 47-Jährige und schlug dabei einem Polizeibeamten ins Gesicht. Ein weiterer Polizeibeamter verletzte sich ebenfalls bei der Festnahme leicht. Der Tatverdächtige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde im Laufe des Mittwochs (27.11.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und wies ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.

