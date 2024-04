POL-PDMY: Gravierender Verkehrsverstoß - Zeugen gesucht

Wershofen (ots) - In der Nacht vom 07.04-08.04 wurden in der Straße "Am Hügel" insgesamt 4 Baumaschinen mit einem geeigneten Transportfahrzeug entwendet. Auf Grund der schweren Baumaschinen ist von dem Zusammenwirken mehrere Personen auszugehen. Die Polizeiinspektion Adenau bitte diesbezüglich um ihre Mithilfe. Wer hat in der Nacht, oder in den Tagen zuvor, in diesem Bereich verdächtige Fahrzeuge oder Personen ...

