POL-S: Radfahrer gestoßen und gestürzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall in der Bockelstraße, bei dem ein Radfahrer am Mittwochabend (27.11.2024) gestürzt ist und sich Verletzungen zugezogen hat. Ein Unbekannter und ein 55 Jahre alter Radfahrer waren gegen 18.35 Uhr in der Bockelstraße aus Richtung Kirchheimer Straße unterwegs und sollen sich mehrfach überholt haben. Auf Höhe der Hausnummer 60 soll der unbekannte Radfahrer den 55-Jährigen gestoßen haben, der dann stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Unbekannte flüchtete in Richtung Korianderstraße. Er trug einen grünen Parka mit Kapuze und war etwa 170 Zentimeter groß. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei zu wenden.

