Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Mann durch aufgebwirbelten Gegenstand auf der Autobahn 29 in Hatten leicht verletzt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Durch einen aufgewirbelten Gegenstand ist am Dienstag, 03. September 2024, gegen 13:40 Uhr, ein Mann auf der Autobahn 29 in Hatten verletzt worden. An seinem Fahrzeug entstanden massive Schäden.

Der 44-Jährige aus der Gemeinde Hatten war mit einem Kleintransporter auf der Autobahn in Richtung Ahlhorn unterwegs. Eine auf der Fahrbahn liegende Eisenstange wurde durch einen vorausfahrenden Lkw überfahren, aufgewirbelt und in der Folge gegen seinen Transporter geschleudert. Sie schlug in die Front und die Windschutzscheibe ein und verursachte Schäden in Höhe von 6.000 Euro. Durch die geborstene Windschutzscheibe erlitt der 44-Jährige Schnittverletzungen. Eine medizinische Behandlung vor Ort war aber nicht erforderlich.

Wer Angaben zum Verlierer der ungefähr einen Meter langen Stange machen kann, wird gebeten, unter 04435/9316-115 Kontakt mit der Autobahnpolizei Ahlhorn aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell