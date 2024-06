POL-NOM: Trunkenheitsfahrt

Einbeck (ots) - Einbeck/ B3 (rod) Am 31.05.2024 kam es gegen 14:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B3 in Höhe der Zufahrt zur Ortschaft Vogelbeck, als eine 46-jährige Northeimerin aus Einbeck kommend auf den vor ihr verkehrsbedingt anhaltenden PKW VW eines 36-jähriger Einbeckers auffährt. Durch den Aufprall wurden beide PKW-Führende leicht verletzt und begaben sich eigenständig in medizinische Behandlung. Ein ...

