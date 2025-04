Polizeidirektion Hannover

POL-H: Linden-Mitte: Zwei Raubdelikte in einer Nacht - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

In der Nacht von Sonntag, 20.04.2025, auf Montag, 21.04.2025, hat ein bislang unbekannter Täter in Linden-Mitte zwei Männer mit einem Schlagstock bedroht. In einem Fall erbeutete er Bargeld, im anderen blieb es beim Versuch. Aufgrund der ähnlichen Tatbegehung und Beschreibung geht die Polizei davon aus, dass es sich in beiden Fällen um denselben Täter handelt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein 24-jähriger Mann am Montag gegen 02:00 Uhr auf der Blumenauer Straße in Richtung Fössestraße unterwegs. In Höhe des Ihmezentrums trat plötzlich ein unbekannter Mann aus einem Durchgang vor ihn, forderte die Herausgabe von Bargeld und zog im weiteren Verlauf einen Schlagstock, den er bedrohlich vor dem 24-Jährigen hielt. Aus Angst übergab dieser einen niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung "Schwarzer Bär".

Der 24-Jährige beschrieb den Täter als etwa 20 Jahre alt, kräftig gebaut und rund 1,80 Meter groß mit braunen Haaren und einem Tuch über dem Mund.

Gegen 03:30 Uhr kam es zu einem weiteren Vorfall: Ein 29-jähriger Mann ging die Davenstedter Straße in Richtung Westschnellweg entlang, als er an der Einmündung zur Nieschlagstraße auf einen Mann traf, der dort offenbar wartete. Als der 29-Jährige den Mann passieren wollte, stellte sich dieser ihm in den Weg, zog ebenfalls einen Schlagstock und forderte die Herausgabe der Geldbörse. Da der 29-Jährige dieser Aufforderung nicht nachkam, flüchtete der Täter ohne Beute.

Hier wurde der Täter als 1,80 bis 1,90 Meter groß, kräftig und etwa 25 Jahre alt beschrieben. Er habe eine dunkle Jacke, eine dunkle Sonnenbrille und ein dunkles Tuch über dem Mund getragen. Seine Stimme sei auffällig tief und rau gewesen, er sprach akzentfreies Deutsch.

Die Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung und versuchter räuberischer Erpressung. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter der Telefonnummer 0511 109 3915 zu melden. /ms, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell