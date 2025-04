Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: 24-Jähriger durch mehrere Täter überfallen und verletzt - Wer kann Hinweise zum Vorfall in Hannover-Misburg geben?

Hannover (ots)

Am Montag, 14.04.2025, haben mehrere Täter einen 24-Jährigen überfallen und verletzt. Anschließend flüchteten die Angreifer unerkannt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde der 24-jährige Hannoveraner gegen 20:10 Uhr im Bereich der Straße "Am Forstkamp/ Ecke Weberstraße" in Hannover-Misburg von einer Gruppe mehrerer Täter angesprochen. Nachdem sie von dem jungen Mann Geld forderten und dieser die Herausgabe verweigerte, rissen sie ihn zu Boden und traten ihm mehrfach gegen den Kopf. Dann flüchtete die Gruppe in unbekannte Richtung. Der Hannoveraner wurde durch den Angriff leicht verletzt.

Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen der hinzugerufenen Polizei konnten die Täter unerkannt entkommen.

Der 24-Jährige konnte nur vage Angaben zur Gruppe machen. Der Polizei liegen jedoch zwei Täterbeschreibungen vor.

Ein Täter wurde als etwa 18 Jahre alt, ca. 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Er hatte dunkles Haar und war schwarz gekleidet. Bei der Tat hatte er eine Umhängetasche bei sich. Seine Komplizin war ebenfalls ca. 18 Jahre alt, etwa 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hatte blonde zu einem Pferdeschwanz gebundene Haare. Bei der Tat trug sie einen grauen Hoodie und eine helle Jeansbaggyhose.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen versuchter räuberischer Erpressung eingeleitet, die diesbezüglichen Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Vorfalls. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim PK Hannover-Misburg unter der Telefonnummer 0511 109-3517 zu melden. /pk, nash

