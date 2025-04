Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 50-Jährige aus Laatzen wieder da

Hannover (ots)

Die seit Dienstag, 17.04.2025, vermisste 50-jährige Frau aus Laatzen wurde wohlbehalten angetroffen.

Die Vermisste konnte durch die Bundespolizei am heutigen Abend am Fernbahnhof des Flughafens Frankfurt am Main angetroffen werden. Die Frau ist körperlich unversehrt. Die Polizei dankt der Bevölkerung für ihre Mithilfe.

Die ursprüngliche Meldung wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht. / fas

