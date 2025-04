Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Autofahrerin kollidiert auf der Kreisstraße (K) 233 mit Baum und wird schwer verletzt

Hannover (ots)

Am Dienstagabend, 15.04.2025, ist eine 69-jährige Autofahrerin mit einem Baum am Fahrbahnrand der K233 kollidiert und wurde dabei schwer verletzt. Zuvor kam sie in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr die Ronnenbergerin gegen 17:50 Uhr die K233 aus Ronnenberg in Richtung Benthe. In einer Rechtskurve kam die 69-Jährige mit ihrem VW Polo aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn geschleudert und kam zum Stehen. Durch den Unfall wurde die Fahrerin schwer verletzt.

Für die Rettungsmaßnahmen war unter anderem ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Nach erster medizinischer Versorgung vor Ort transportierte ein Rettungswagen die Verletzte in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war die Unfallstelle für ca. zwei Stunden voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 4.500 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden./ pol, fas

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell