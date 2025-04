Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hochwertiger Sportwagen in Barsinghausen geklaut - Polizei bittet um Hinweise

Hannover (ots)

In der Nacht von Freitag, 11.04.2025, auf Samstag, 12.04.2025, haben Unbekannte ein AMG GT S Coupé der Marke Mercedes-Benz entwendet, welches in der Landstraße in Barsinghausen-Kirchdorf geparkt war. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Zentralen Ermittlungsgruppe Kraftfahrzeug der Kriminalpolizei Hannover wurde das Coupé am 11.04.2025 gegen 22:00 Uhr vor einem Wohnhaus in der Landstraße in Barsinghausen-Kirchdorf abgestellt und letztmalig gesehen. Am Vormittag des Folgetages stellte der Eigentümer den Diebstahl fest und meldeten diesen der Polizei. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Mercedes-Benz AMG GT S Coupé.

Der Schaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Hannover ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls und sucht Zeugen des Vorfalls. Personen, die Hinweise zu dem Diebstahl, den unbekannten Tätern oder dem Verbleib des entwendeten Autos machen können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden./ fas, pol

