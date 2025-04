POL-H: Bundesstraße (B) 6: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall auf dem Westschnellweg

Hannover (ots) - In der Nacht zu Mittwoch, 09.04.2025, hat ein unbekannter Täter in Langenhagen-Schulenburg einen Carport in Brand gesetzt. Dabei brannte auch der dort abgestellte PKW vollständig aus. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes der Polizei Hannover entdeckte eine Anwohnerin gegen 00:45 Uhr den in Flammen stehenden Carport ...

mehr