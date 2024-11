Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall mit zwei PKW - Fahrer ins Krankenhaus transportiert

Mönchengladbach-Giesenkirchen, 07.11.2024, 07:51 Uhr, Zoppenbroicher Straße (ots)

Am 07.11.2024 um 07:51 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Zoppenbroicher Straße - Erftstraße alarmiert. An dem Unfall waren zwei PKW beteiligt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich schnell heraus, dass beide Fahrer nicht in ihren Fahrzeugen eingeklemmt waren. Die Feuerwehr unterstützte sofort den Rettungsdienst bei der medizinischen Versorgung der beiden Unfallbeteiligten. Beide Fahrer hatten Verletzungen erlitten, die eine genauere Untersuchung in einem Krankenhaus erforderlich machten. Sie wurden daher zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr ab. Zur Verkehrsregelung und Unfallaufnahme war auch die Polizei vor Ort.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzt, die Polizei und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Alexander Keuter

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell