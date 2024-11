Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Feuerwehr Mönchengladbach unterstützt Erkelenzer Feuerwehr bei Silobrand

Mönchengladbach - Erkelenz, 04.11.2024, 06:32 Uhr (ots)

Am frühen Morgen kam es in Erkelenz zu einem Brandereignis in einem Silo für Getreide. Die Kräfte der Feuerwehr Erkelenz forderten überörtliche Unterstützung unter anderem aus Mönchengladbach an. Durch die Kräfte aus Mönchengladbach wurde Sonderlöschmittel zur Einsatzstelle gebracht, welches zur Brandbekämpfung durch Einsatzkräfte aus Erkelenz eingesetzt wurde. Nach gut zweieinhalb Stunden konnten die Einsatzkräfte die Rückreise ins Stadtgebiet antreten.

Aus Mönchengladbach kamen ein Logistikfahrzeug und ein Tanklöschfahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt) sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr zum Einsatz.

Berichterstatter: Brandamtmann Yannic Linnemann

