FW-MG: Aufwändige Löscharbeiten auf der Autobahn 46

Mönchengladbach - BAB 46, 04.11.2024, 23:09 Uhr, BAB 46 Fahrtrichtung Düsseldorf (ots)

Am späten Abend meldeten mehrere Anrufer einen brennenden Sattelauflieger auf der BAB 46. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte der Fahrer des LKW bereits umsichtig gehandelt und die Zugmaschine vom Auflieger getrennt. Es brannte im Bereich eines Reifens des Aufliegers. Durch die Einsatzkräfte wurde umgehend ein Löschangriff unter Atemschutz durchgeführt. Im Verlauf der Löscharbeiten stellte sich heraus, dass der Brand bereits auf Teile der Ladung des Aufliegers übergegriffen hatte. Der Auflieger war mit zwei Überseecontainer beladen. Ein Herankommen an die Ladung war aufgrund der Bauweise des Aufliegers nicht möglich. Die Maßnahmen begrenzten sich im ersten Schritt auf das Kühlen der Außenhaut des betroffenen Containers. In Zusammenarbeit mit einem Bergungsunternehmen, die mit einem Bergekran unterstützten, wurde der Container vom Auflieger gehoben. Danach war ein Herankommen an die Ladung möglich, sodass diese händisch entladen und abgelöscht werden konnte. Während der Einsatzdauer von zweieinhalb Stunden waren zwei Spuren durch die Autobahnpolizei gesperrt. Glücklicherweise blieb der Fahrer des LKW unverletzt.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Tanklöschfahrzeuge sowie der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Wanlo der Freiwilligen Feuerwehr und der Führungsdienst der Feuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Yannic Linnemann

