POL-H: Unbekannter legt Feuer in Carport - Polizei sucht Zeugen!

In der Nacht zu Mittwoch, 09.04.2025, hat ein unbekannter Täter in Langenhagen-Schulenburg einen Carport in Brand gesetzt. Dabei brannte auch der dort abgestellte PKW vollständig aus. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes der Polizei Hannover entdeckte eine Anwohnerin gegen 00:45 Uhr den in Flammen stehenden Carport in der Kiefernstraße und alarmierte sofort die Feuerwehr. Trotz der Löscharbeiten der Feuerwehr wurden der Carport und das darin geparkte Auto vollständig zerstört. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 20.000 Euro. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei Hannover ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung gegen Unbekannt. Zeugen, die insbesondere in der Zeit von 00:15 bis 00:25 Uhr in der Kiefernstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 in Verbindung zu setzen. /fas, pk

