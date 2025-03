Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Blitzer beschädigt + Einbrecher scheitern + Linienbusse beschädigt + Schmierereien auf Container und Haltestelle + Gegen Polo gestoßen +

Dillenburg (ots)

Dillenburg: Blitzer beschädigt

Einen Schaden von 50.000 EUR verursachte ein Unbekannter in der Hauptstraße in Frohnhausen. Im Zeitraum zwischen Freitag (28.03.2025), 19:55 Uhr und Samstag (29.03.2025), 02:05 Uhr beschädigte er einen kürzlich aufgestellten stationären Blitzer stark. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich an die Polizei in Dillenburg zu wenden (Tel.: 02771 9070).

Dillenburg: Einbrecher scheitern

Einbrecher versuchten in der Zeit zwischen Samstag (29.03.2025), 22:00 Uhr und Sonntag (30.03.2025), 13:00 Uhr die Eingangstür eines Einfamilienhauses in der Friedrichstraße in Dillenburg aufzubrechen. Die Tür hielt den Aufbruchsversuchen jedoch stand. Die Dillenburger Polizei erbittet Hinweise unter Tel.: 02771 9070.

Aßlar: Linienbusse beschädigt

Am Sonntagabend (30.03.2025) stellten Zeugen gegen 21:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Mühlgrabenstraße in Aßlar Beschädigungen an zwei Linienbussen fest. Unbekannte hatten an beiden Bussen die Zugangstür beschädigt. Außerdem besprühten sie einen der Busse mit Farbe. Der Tatzeitraum lässt sich bislang nicht genau eingrenzen. Hinweise bitte an die Polizeistation Wetzlar (Tel.: 06441 9180).

Eschenburg: Schmierereien auf Container und Haltestelle

Im Zeitraum von Donnerstag (27.03.2025), 20:00 Uhr bis Freitag (28.03.2025), 10:30 Uhr beschmierten in Hirzenhain Unbekannte einen Transportcontainer im Lerchenweg und eine Bushaltestelle in der Sammetwiesenstraße mit Hakenkreuzen und mehreren Buchstaben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Dillenburg entgegen (Tel.: 02771 9070).

Herborn: Gegen Polo gestoßen

Vermutlich beim Ausparken oder Rangieren beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug in Herborn einen weißen VW Polo. Der Polo parkte von Freitag (28.03.2025), 08:00 Uhr bis Samstag (29.03.2025), 08:10 Uhr am Fahrbahnrand der Straße "Zum Rehberg". Unfallzeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 02772 47050 bei der Polizeistation Herborn zu melden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell