POL-LDK: + Autobahnpolizei nimmt Schwerverkehr unter die Lupe +

Dillenburg (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Donnerstag, 27. März, gegen 14.20 Uhr in der Straße Am Hain zu einer Verpuffung in einem Mehrfamilienhaus. Rettungskräfte brachten einen 42-jährigen Bewohner schwerverletzt mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist sein Zustand stabil. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Das Haus ist stark beschädigt, in Teilen ...

