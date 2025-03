POL-LDK: + Erneut Dämmmaterial und Asbestplatten im Wald entsorgt (jetzt mit Bildern!)+

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Ehringshausen / Lahn-Dill-Kreis: Erneut Dämmmaterial und Asbestplatten im Wald entsorgt

Bereits am 18. März 2025 berichtete die Polizei über illegal entsorgten Müll in Waldstücken (siehe auch Pressemeldung mit Bildern: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56920/5993559). Unter anderem in Donsbach und Gusternhain fanden Beamte Müllsäcke mit Dämmwolle und Teilen von Kunststoffdachrinnen. Auch in mehreren Waldgebieten im Bereich Hohenahr sowie in Niederweidbach und Oberweidbach stellten Polizisten Müllsäcke mit Dämmmaterial und Asbestplatten fest. Am Mittwochmorgen (26.03.2025) erhielt die Herborner Polizei gegen 07:50 Uhr eine Mitteilung über eine weitere unrechtmäßige Müllablagerung in einem Waldstück bei Ehringshausen. Auch hier hatten Unbekannte asbesthaltige Dachplatten, Holzbalken und Dachrinnen im Wald entsorgt. Auf Grund der Menge des entsorgten Materials ist davon auszugehen, dass ein kleinerer Lkw mit Anhänger oder ein anderes, kleineres Fahrzeug mit einem größeren Anhänger für den Transport des Mülls genutzt wurde, um die gesamte Ladung mit einer Fuhre zu entsorgen. Die Ermittler gehen derzeit Hinweisen nach, dass das entsorgte Material aus dem Bereich Ehringshausen oder Leun stammen könnte. Sie fragen daher: Wer hat die Verladung von größeren Mengen Bauschutt, wie Dämmmaterial und Asbestplatten, oder deren Entsorgung beobachtet? Wem ist bekannt, wo kürzlich eine kleinere Hütte oder ein Anbau, an denen auch eine Kunststoffdachrinne befestigt war, abgerissen wurde? Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei in Herborn unter Tel.: 02772 47050 zu melden.

