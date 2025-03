Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Müll illegal entsorgt + Versuchter Einbruch am Sportplatz + Wohnmobil aufgebrochen, Fahrzeuge beschädigt + Lack zerkratzt +

Dillenburg (ots)

Lahn-Dill-Kreis: Müll illegal entsorgt

Spaziergänger meldeten der Polizei in Dillenburg am Freitagabend (14.03.2025) gegen 19:30 Uhr mehrere Müllsäcke, die im Wald, in der Nähe der Grillhütte Donsbach, lagen. Die Beamten stellten fest, dass die Müllsäcke mit Faserzement gefüllt waren. Außerdem befand sich neben den knapp 20 Müllsäcken ein Haufen mit Dämmwolle. Die Polizei geht derzeit Hinweisen nach, wonach ein roter VW-Bus mit der illegalen Müllablagerung in Verbindung stehen könnte. Am Montagabend (17.03.2025) erhielt die Dillenburger Polizei einen weiteren Hinweis auf unrechtmäßig entsorgte Müllsäcke. An einem Feldweg an der K 72 in Breitscheid/Gusternhain fanden die Beamten unter anderem etwa 20 Müllsäcke mit Dämmwolle, Kunststoffdachrinnen und eine Matratze. Die Ermittler der Polizeistation Dillenburg bitten in beiden Fällen Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise auf die Herkunft der Gegenstände geben können, um Mitteilung (Tel.: 02771 9070). Auch die Polizei in Herborn registrierte in jüngster Zeit vermehrt Meldungen über illegale Müllablagerungen. Seit dem 03.03.2025 konnten in Hohenahr in den Waldgebieten "Auf dem Rennstück", "Herschbacher Berg", "Preußenfichte" und "Rothläufer" Asbestplatten und Dämmmaterial aufgefunden werden. In Niederweidbach und Oberweidbach wurden am Grünschnittplatz weitere blaue Müllsäcke mit Dämmwolle festgestellt. Hinweisgeber werden auch in diesen Fällen gebeten, sich bei der Polizeistation Herborn (Tel.: 02772 47050) oder einer anderen Polizeidienststelle im Lahn-Dill-Kreis zu melden.

Lahnau: Versuchter Einbruch am Sportplatz

Am Sonntag (16.03.2025) versuchten Unbekannte zwischen 15:00 Uhr und 21:00 Uhr in das Vereinsheim am Sportplatz in Dorlar einzudringen. Hierbei beschädigten sie einen Rollladen. Außerdem brachen sie die Zugangstür zu einem Geräteschuppen auf. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei in Wetzlar unter Tel.: 06441 9180 entgegen.

Mittenaar: Wohnmobil aufgebrochen, Fahrzeuge beschädigt

In der Gewerbeparkstraße in Ballersbach brach ein Dieb in der Zeit von Freitag (14.03.2025), 18:00 Uhr bis Montag (17.03.2025), 09:00 Uhr ein Fach eines weißen Ford Wohnmobils auf und entwendete eine Gasflasche und einen Gasregler. Bei einem Citroen Jumper ließ er einen ganzen Kabelstrang mitgehen. Außerdem beschädigte der Unbekannte den Kühlergrill und den rechten Vorderreifen eines schwarzen Fiat Punto. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation Herborn zu melden (Tel.: 02772 47050).

Bischoffen: Lack zerkratzt

Vor einem Wohnhaus in der Straße "Am Markt" in Niederweidbach zerkratzte ein Unbekannter den Lack eines schwarzen Seat Leons. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Samstag (15.03.2025), 20:00 Uhr bis Sonntag (16.03.2025), 09:00 Uhr. Die Herborner Polizei erbittet Hinweise unter Tel.: 02772 47050.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

