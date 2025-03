Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Einbruch in Waldschwimmbad + Einbrecher stehlen Bargeld und Modellautos + Schmuck und Bargeld gestohlen + Gartenhütte abgebrannt + Benz zerkratzt +

Dillenburg (ots)

Sinn: Einbruch in Waldschwimmbad

Gegen 00:40 Uhr fuhren am Samstag (15.03.2025) zwei Unbekannte mit einem Auto am Waldschwimmbad in Sinn vor und verschafften sich Zugang zum umzäunten Gelände des Schwimmbades. Die beiden Täter brachen eine Gartenhütte auf und entwendeten mehrere Benzinkanister. Kurz nach 01:00 Uhr fuhren sie mit ihrem Fahrzeug in Richtung Ballersbach davon. Die Herborner Polizei nimmt Hinweise entgegen (Tel.: 02772 47050).

Dillenburg: Einbrecher stehlen Bargeld und Modellautos

Einbrecher drangen im Zeitraum von Samstag (08.03.2025), 10:15 Uhr bis Samstag (15.03.2025), 17:50 Uhr in ein Reihenhaus in der Straße "Am Zwingel" ein. Sie erbeuteten Bargeld und mehrere Modellautos. Zeugen, die die Tat beobachteten oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Dillenburg unter Tel.: 02771 9070 in Verbindung zu setzen.

Hohenaar: Schmuck und Bargeld gestohlen

In der Zeit zwischen Dienstag (11.03.2025), 12:00 Uhr bis Sonntag (16.03.2025), 17:00 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße in Hohensolms. Die Täter ließen Bargeld und mehrere Schmuckstücke mitgehen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Herborn telefonisch unter 02772 47050 entgegen.

Leun: Gartenhütte abgebrannt

Aus bislang unbekannter Ursache entstand am Freitag (14.03.2025) ein Feuer in einer Gartenhütte im Daimlerweg in Leun. Die alarmierte Feuerwehr konnte das komplette Abbrennen des Gartenhauses gegen 1.55 Uhr nicht verhindern. Es entstand ein Schaden von geschätzt 7.000 Euro. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, denen in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen ist (Tel.: 06441 918-0).

Aßlar: Benz zerkratzt

Den Lack eines schwarzen Mercedes B200 beschädigte ein Unbekannter zwischen Donnerstag (13.03.2025), 13:30 Uhr und Freitag (14.03.2025), 10:30 Uhr in Aßlar. Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum in der Schulstraße abgestellt. Hinweise bitte an die Polizei in Wetzlar (Tel.: 06441 9180).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

