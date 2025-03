Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Wetzlar: Fahrradcodierung - Korrektur der Telefonnummer

Dillenburg (ots)

Wie bereits berichtet, bietet die Polizei in Wetzlar am Donnerstag, 27. März, eine kostenfreie Fahrradcodierung an (weitere Infos unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56920/5988075 ).

Termine hierfür können unter der Telefonnummer 06441/918-0 vereinbart werden. Es wird gebeten, nur diese Nummer zu nutzen (in der Pressemeldung vom 11. März ist versehentlich eine andere Nummer angegeben worden).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

