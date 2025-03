Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Zeugen nach Explosion gesucht + Versuchter Einbruch in Pflegeheim + Werkzeuge aus Fahrzeugen gestohlen + Einbrecher erbeuten Tankgutscheine + Zwei Fahrzeuge aufgebrochen + Außenspiegel gestreift +

Dillenburg

Dietzhölztal/L3043: Zeugen nach Explosion gesucht

Am frühen Samstag (08.03.2025) führte ein Unbekannter eine Explosion auf einer Baustelle am Ortseingang von Mandeln herbei. Mittels Pyrotechnik jagte der Unbekannte eine mobile Baustellentoilette in die Luft. Durch die Wucht der Detonation wurde neben dem Toilettenhäuschen noch ein in der Nähe abgestellter Bagger beschädigt. Der verursachte Gesamtschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Die Tat ereignete sich den aktuellen Ermittlungen zufolge zwischen 2 Uhr und 4 Uhr.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind nach dem Knall Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Dillenburg unter der Telefonnummer 02771 9070 entgegen.

Ehringshausen: Versuchter Einbruch in Pflegeheim

Ein Unbekannter versuchte am Montag (10.03.2025) gegen 01:50 Uhr in ein Büro eines Pflegeheims in der Straße "Steckenmesser" in Greifenthal einzusteigen. Hierbei gelang es ihm jedoch nicht das Fenster zu öffnen, sodass er ohne Beute blieb. Zeugen werden gebeten sich an die Polizei in Herborn zu wenden (Tel.: 02772 47050).

Schöffengrund: Werkzeuge aus Fahrzeugen gestohlen

In gleich drei Ortsteilen von Schöffengrund stahlen Diebe aus Fahrzeugen mehrere Arbeitsgeräte im Wert von über 20.000 EUR. Im Zeitraum zwischen Sonntag (09.03.2025), 20:00 Uhr und Montag (10.03.2025), 06:00 Uhr schlugen sie die Scheibe eines Peugeot in der Reiskirchener Straße in Schwalbach ein und ließen mehrere Werkzeuge mitgehen. "Am Weißen Stein" schlugen die Täter die Scheibe eines weißen VW Transporter ein. Auch hier zielten sie auf Werkzeuge ab. In der Straße "Unter den Tannen" in Niederquembach öffneten die Diebe bei drei Firmenfahrzeugen die Planen und erbeuteten mehrere Werkzeuge. Ebenfalls in Niederquembach stahlen die Unbekannten Werkzeuge aus einem Renault Master. Die Tatzeit in Niederquembach liegt zwischen Sonntag, 19:00 Uhr und Montag, 08:00 Uhr. Auf einen weiteren Renault Master hatten es die Täter in der Lahnstraße in Laufdorf abgesehen. Beim Versuch das schwarze Fahrzeug zu öffnen, scheiterten sie jedoch. Bei einem grauen Renault Trafic hatten die Diebe mehr Erfolg. Aus dem in der Höhgärtenstraße in Laufdorf geparkten Fahrzeug entwendeten sie verschiedene Gartengeräte. Die beiden Taten ereigneten sich in der Zeit von Sonntag, 22:00 Uhr bis Montag, 11:00 Uhr. Hinweise zu den sechs Taten erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: 06441 9180.

Herborn: Einbrecher erbeuten Tankgutscheine

Einbrecher drangen im Laufe des vergangenen Wochenendes in ein Firmengebäude in der Straße "Auf der Weih" in Herborn/Hörbach ein. Zwischen Freitag (07.03.2025), 15:00 Uhr und Montag (10.03.2025), 07:45 Uhr brachen sie eine Tür auf und erbeuteten mehrere Tankgutscheine. Die Polizei bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich telefonisch unter 06441 9180 zu melden.

Wetzlar: Zwei Fahrzeuge aufgebrochen

Das Schloss eines Opel Movano knackten Unbekannte in der Zeit von Sonntag (09.03.2025), 22:00 Uhr bis Montag (10.03.2025), 06:00 Uhr in der Wetzlarer Straße in Nauborn. Die Täter erbeuteten Werkzeuge im Wert von etwa 1.500 EUR. In der Nauborner Straße in Wetzlar öffneten sie gewaltsam einen grünen Mercedes Sprinter. Werkzeuge im Wert von 2.500 EUR waren die Beute. Der Tatzeitraum erstreckt sich hier von Samstag (08.03.2025), 14:00 Uhr bis Montag (10.03.2025), 08:00 Uhr. Unter der Rufnummer 06441 9180 bittet die Wetzlarer Polizei um Zeugenhinweise.

Wetzlar: Außenspiegel gestreift

Den Außenspiegel eines grauen VW Polo streifte ein bislang unbekannter Autofahrer in Nauborn. Der Polo parkte am Montag (10.03.2025) zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr in der Wetzlarer Straße in Höhe der Hausnummer 72. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort. Unfallzeugen können sich an die Polizeistation Wetzlar wenden (Tel.: 06441 9180.

Ehringshausen: Spiegelkontakt

Gegen 19:40 Uhr kam es am Montagabend (10.03.2025) zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Eine Opel-Fahrerin aus Ehringshausen war mit ihrem blauen Corsa auf der L 3282 aus Richtung Greifenthal kommend in Fahrtrichtung Katzenfurt unterwegs. Hierbei sei ihr ein Kleinwagen entgegengekommen. Die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge berührten sich. Der Kleinwagen fuhr weiter in Richtung Greifenthal. Die Polizei geht derzeit Hinweisen nach, wonach das Kennzeichen des Kleinwagens mit "LDK-PO" begonnen haben könnte. Hinweise bitte an die Polizeistation Herborn (Tel.: 02772 47050).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

