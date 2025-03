Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Einbrecher erbeuten Schmuck und Uhren + Durch Balkontür eingestiegen + Scheibe eingeschlagen + Unfallflucht auf Imbiss-Parkplatz +

Dillenburg (ots)

Herborn: Einbrecher erbeuten Schmuck und Uhren

In der Zeit zwischen 17:50 Uhr und 19:55 Uhr drangen Einbrecher am Freitag (07.03.2025) in ein Einfamilienhaus in der Konrad-Adenauer-Straße in Herborn ein. Die Täter durchsuchten zwei Schlafzimmer und erbeuteten Schmuck und Armbanduhren. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich telefonisch bei der Herborner Polizei unter 02772 47050 zu melden.

Bischoffen: Durch Balkontür eingestiegen

Einbrecher beschädigten am Samstagabend (08.03.2025) die Balkontür einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bergstraße in Bischoffen und stiegen so in die Wohnung ein. Im Zeitraum zwischen 19:30 Uhr und 22:40 Uhr durchsuchten die Unbekannten mehrere Räume und entwendeten zwei Uhren, Parfumflaschen, einen kleinen Tresor und Bargeld. Zeugen fiel im Garten des Hauses ein junger Mann auf, der ein weißes Basecap und eine hellgraue Jogginghose trug. Die Person ging danach zu Fuß die Günteroder Straße entlang in Richtung B 255. Die Ermittler der Polizei fragen: Wem ist die beschriebene Person aufgefallen? Wer hat andere Personen oder verdächtige Fahrzeuge bemerkt? Zeugen können sich mit der Polizei in Herborn in Verbindung setzen (Tel.: 02772 47050).

Wetzlar: Scheibe eingeschlagen

Ein Dieb schlug im Zeitraum von Donnerstag (06.03.2025), 16:00 Uhr bis Freitag (07.03.2025), 08:50 Uhr in Wetzlar eine Scheibe eines schwarzen Seat Leon ein. Das Fahrzeug parkte auf dem Parkplatz einer Jugendherberge in der Richard-Schirrmann-Straße. Der Langfinger ließ unter anderem ein Portemonnaie und eine CD-Box mitgehen. Hinweise nimmt die Polizei in Wetzlar unter Tel.: 06441 9180 entgegen.

Aßlar: Unfallflucht auf Imbiss-Parkplatz

Zu einer Unfallflucht kam es am Sonntagabend (09.03.2025) zwischen 18:35 Uhr und 18:50 Uhr auf dem Parkplatz eines Imbisses in der Hermannsteiner Straße in Aßlar. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang nicht bekannter Fahrzeugführer mit seinem Auto einen braunen Seat Toledo. Der Sachschaden beläuft sich auf 5.000 EUR. Unfallzeugen werden gebeten sich an die Polizeistation Wetzlar zu wenden (Tel.: 06441 9180).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell