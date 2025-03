Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Diebstahl aus unverschlossenem Auto + Lagerhalleneinbrecher erbeuten Scheinwerfer und Miniaturautos + Kupferkessel gestohlen + Peugeot touchiert +

Dillenburg (ots)

Sinn: Diebstahl aus unverschlossenem Auto

Aus einem unverschlossenen grauen BMW 320d ließ ein Dieb in Edingen am Mittwoch (05.03.2025) kurz vor 03:00 Uhr unter anderem Kleidungsstücke und ein Getränk mitgehen. Der BMW parkte in der Weingartenstraße. Hinweise nimmt die Polizei in Herborn unter Tel.: 02772 47050 entgegen. Die Polizei empfiehlt: Versichern Sie sich beim Verlassen des Autos immer, ob das Fahrzeug tatsächlich verschlossen ist - unabhängig davon, ob das Fahrzeug auf der Straße oder einem Privatgrundstück abgestellt wird. Eine kurze Kontrolle kann verhindern, Opfer eines Diebstahls zu werden. Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurück. Gegenstände, die von außen sichtbar sind, und sei es lediglich Münzgeld in der Mittelkonsole für den Parkscheinautomaten, können bereits Anreize für Diebe sein. Schließen Sie ihre Autos beim Verlassen immer ab und verringern Sie dadurch die Chancen der Täter.

Herborn: Lagerhalleneinbrecher erbeuten Scheinwerfer und Miniaturautos

Einbrecher beschädigten in der Zeit von Mittwoch (05.03.2025), 16:00 Uhr bis Donnerstag (06.03.2025), 11:00 Uhr das Fenster einer Lagerhalle im alten Bahnhofsgebäude in Seelbach. Anschließend stiegen die Täter in die Lagerhalle ein. Dort entwendeten sie einen Pkw-Scheinwerfer sowie mehrere Miniaturautos. Bereits im Laufe des vergangenen Wochenendes kam es zu einem Einbruchsversuch in diese Lagerhalle. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich telefonisch unter 02772 47050 mit der Polizeistation Herborn in Verbindung zu setzen.

Ehringshausen: Kupferkessel gestohlen

Unbekannte stahlen im Zeitraum zwischen Mittwoch (05.03.2025), 19:00 Uhr und Donnerstag (06.03.2025), 07:30 Uhr einen Kupferkessel vom Hof eines Anwesens in der Chattenstraße in Katzenfurt. Zuvor leerten die Täter die Blumenerde, die sich in dem Kessel befand, auf einer Wiese aus. Die Herborner Polizei erbittet Hinweise zum Diebstahl des Kupferkessels (Tel.: 02772 47050).

Haiger: Peugeot touchiert

Gegen 12:30 Uhr streifte am Dienstag (04.03.2025) ein unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug einen weißen Peugeot 2008. Der Peugeot war in der Bahnhofstraße in Haiger auf dem Kundenparkplatz des Lidl-Marktes abgestellt. Der Unfall ereignete sich vermutlich gegen 12:30 Uhr beim Ein- oder Ausparken. Die Ermittler der Polizeistation Dillenburg bitten Unfallzeugen um Meldung unter Tel.: 02771 9070.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

