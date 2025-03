Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Mehrere Verletzte nach Bremsmanöver + Citroen entwendet + Rucksack aus Fußraum entwendet + Zaun zu Materiallager beschädigt + Unfallfluchten

Dillenburg (ots)

Wetzlar: Mehrere Verletzte nach Bremsmanöver

Insgesamt acht leicht verletzte Personen sind der Polizei inzwischen bekannt, nachdem am Mittwochmorgen, 5. März, ein Busfahrer der Linie 15 stark abbremsen musste und mehrere Fahrgäste hinfielen. Gegen 7.45 Uhr befuhr der 47-jährige Busfahrer aus Wetzlar den Karl-Kellner-Ring. Offenbar aufgrund des Spurwechsels eines anderen unbekannten Fahrzeugs musste der Fahrer stark bremsen. Mehrere Personen, darunter Jugendliche auf dem Weg zur Schule, fielen durch das Abbremsen im Bus hin, eine Plexiglasscheibe ging zu Bruch. Der Busfahrer setzte seine Tour fort. Erst nachdem Schülerinnen in der Schule über Verletzungen geklagt hatten, erfuhr die Polizei von dem Vorfall. Bei den Verletzten handelt es sich um einen 21-Jährigen aus Leun, zwei 19-jährige Frauen aus Wetzlar und Aßlar, drei 17-jährige Frauen aus Bischoffen und Wetzlar sowie zwei 17-jährige Männer aus Solms und Wetzlar. Bei dem Busfahrer ergaben sich keine Hinweise auf einen vorausgegangen Drogen- oder Alkoholkonsum. Für die andauernden Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen: Wer hat das Bremsmanöver beobachtet? Wer befand sich noch im Bus und hat sich noch nicht bei der Polizei gemeldet (wobei unerheblich ist, ob es sich um verletzte Person handelt oder nicht)? Hinweise bitte an die Polizei in Wetzlar, Telefonnummer 06441/918-0.

Wetzlar: Citroen entwendet

Einen roten Citroen Berlingo im Wert von etwa 6.000 Euro entwendeten Diebe zwischen Mittwoch, 26. Februar, 16 Uhr, und Montag, 3. März, 15 Uhr, von einem Werkstattgelände in der Siegmund-Hiepe-Straße. Der PKW stand dort ohne Kennzeichen und sollte aufgrund von großflächig abgeplatztem Lack neu lackiert werden. Die Diebe nutzen den Wagen mit dem Originalschlüssel. Die Polizei in Wetzlar sucht Zeugen: Wem ist das Fahrzeug in den vergangenen Tagen aufgefallen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum in der Siegmund-Hiepe-Straße gesehen? Hinweise bitte an die Polizeistation Wetzlar, Telefonnummer 06441/918-0.

Wetzlar- Herrmannstein: Rucksack aus Fußraum entwendet

In der Ludwigstraße schlugen Diebe die Scheibe eines schwarzen BMW Mini ein und entwendeten aus dem Fußraum beim Beifahrersitz einen Rucksack mit Sportbekleidung und Kopfhörern. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 180 Euro, der Schaden am BMW beträgt etwa 400 Euro. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Montag, 3. März, 17 Uhr, und Dienstag, 12.30 Uhr. Die Polizei in Wetzlar sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06441/918-0).

Herborn: Zaun zu Materiallager beschädigt

Unbekannte beschädigten den Zaun eines Baumarktes in der Straße Untere Au und verschafften sich damit offenbar Zugang zum Materiallager. Ob sie in der Nacht auf Dienstag, 4. März, zwischen 20 Uhr und 8 Uhr tatsächlich Diebesgut an sich nahmen, ist noch nicht bekannt. Der entstandene Schaden am Zaun dürfte mehrere hundert Euro hoch sein. Die Herborner Polizei sucht Zeugen und bittet um Mitteilung zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 02772/ 47050).

Wetzlar- Niedergirmes: Seat auf Forum-Parkdeck touchiert

Einen schwarzen Seat Leon touchierte ein unbekannter Autofahrer am Samstag, 1. März. Zwischen 14 Uhr und 14.40 Uhr stand der Seat auf dem obersten Parkdeck auf dem Forum-Parkplatz in der Straße Am Forum. Auf unbekannte Weise stieß ein anderes Fahrzeug gegen den Seat und verursachte einen etwa 5.000 Euro hohen Schaden. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Polizei in Wetzlar bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06441/918-0).

Wetzlar- Steindorf: Ford beim Rückwärtsfahren touchiert

Ein unbekannter Autofahrer in einem dunklen PKW befuhr am Dienstag, 4. März, gegen 19.50 Uhr rückwärts die Straße Rückersboden und touchierte dabei einen linksseitig geparkten weißen Ford Mondeo. Anstatt sich um den etwa 2.500 Euro hohen Schaden zu kümmern, flüchtete der Verursacher unerlaubt. Die Polizei in Wetzlar bittet um Hinweise (Telefonnummer 06441/918-0).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell