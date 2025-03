POL-LDK: Vollsperrung der A 45 zwischen Ehringshausen und Wetzlarer Kreuz

Dillenburg (ots) - Dillenburg: Einbruch zur Tageszeit In der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 12:00 Uhr drangen Einbrecher am Donnerstag (27.02.2025) in ein Einfamilienhaus in der Gartenstraße in Manderbach ein. Hierbei beschädigten sie ein Fenster, um ins Haus zu gelangen. Die Täter durchsuchten mehrere Schubladen ...

mehr