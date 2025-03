Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Scheibe eingeschlagen, Geldbörse weg + Spielautomaten in Gaststätte aufgebrochen + Altmetall gestohlen + Einbrecher überrascht + Diebstähle aus Fahrzeugen + Einbruch in Gaststätte +

Dillenburg (ots)

Aßlar: Scheibe eingeschlagen, Geldbörse weg

Ein Unbekannter schlug in der Zeit zwischen Donnerstag (27.02.2025), 23:00 Uhr und Freitag (28.02.2025), 05:00 Uhr eine Scheibe eines schwarzen Seat Cupra ein, der auf einem Grundstück in der Europastraße in Aßlar abgestellt war. Der Dieb griff sich ein Portemonnaie, das auf dem Beifahrersitz abgelegt war. Zwei Bankkarten aus der Geldbörse setzte er anschließend unberechtigt ein. Die Polizei in Wetzlar bittet um Hinweise unter Tel.: 06441 9180.

Dillenburg: Diebstahl auf Baumarktgelände

Im Zeitraum von Donnerstag (27.02.2025), 17:00 Uhr bis Freitag (28.02.2025), 08:00 Uhr verschafften sich Diebe Zutritt zum umzäunten Außengelände eines Baumarktes in der Hirschwiese in Dillenburg. Eine genaue Auflistung der dort gestohlenen Ware liegt bislang noch nicht vor. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeug in der Nähe des Baumarkts aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Polizei in Dillenburg in Verbindung zu setzen (Tel.: 02771 9070).

Wetzlar: Spielautomaten in Gaststätte aufgebrochen

Einbrecher drangen am Freitag (28.02.2025) zwischen 02:00 Uhr und 09:00 Uhr durch ein Fenster in eine Gaststätte in der Wetzlarer Straße in Naunheim ein. Die Täter brachen mehrere Spielautomaten und einen Safe auf. Wie viel Bargeld sie dabei erbeuteten ist derzeit noch unbekannt. Die Wetzlarer Kripo ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich telefonisch unter 06441 9180 zu melden.

Aßlar: Altmetall gestohlen

Gegen 10:55 Uhr fuhren zwei Diebe am Freitag (28.02.2025) mit einem weißen Mercedes Sprinter rückwärts in eine Hofeinfahrt in der Schulstraße in Aßlar. Die beiden Täter luden zwei alte Heizkörper und alte Kupferrohre, die auf einer Wiese abgelegt waren, in den Sprinter und fuhren davon. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den beiden Personen oder dem Fahrzeug geben können. Hinweisgeber können sich unter Tel.: 06441 9180 an die Wetzlarer Polizei wenden.

Dillenburg: Einbrecher überrascht, Zeugen gesucht!

Als ein Bewohner eines Einfamilienhauses in der Bayernstraße in Frohnhausen am Freitag (28.01.2025) gegen 13:20 Uhr nach Hause kam, flüchtete ein unbekannter Mann aus dem Haus. Der Unbekannte war zuvor in das Wohnhaus eingestiegen, blieb nach bisherigem Stand jedoch ohne Beute. Der Einbrecher wird als 170 cm - 175 cm groß beschrieben. Er habe einen schwarzen Kapuzenpullover, dunkle Jeans und weiße Schuhe getragen. Zeugen, denen eine solche Person am Freitagmittag aufgefallen ist, werden gebeten Kontakt mit der Kriminalpolizei in Dillenburg aufzunehmen (Tel.: 02771 9070). Bereits in der Zeit zwischen Dienstag (25.02.2025), 12:00 Uhr und Donnerstag (27.02.2025), 18:00 Uhr versuchten Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Rehgartenstraße in Dillenburg zu gelangen. Die Hausbewohner stellten Spuren eines Aufbruchsversuchs an der Haustür fest. Auch in diesem Fall nimmt die Polizei in Dillenburg unter der genannten Nummer Hinweise entgegen.

Eschenburg: Versuchter Wohnungseinbruch

Spuren eines Einbruchsversuchs stellten die Bewohner eines Einfamilienhauses im Kastanienweg in Wissenbach am Freitag (28.02.2025) fest. Der Tatzeitraum konnte auf 12:45 Uhr bis 17:00 Uhr eingegrenzt werden. Unter der Rufnummer 02771 9070 erbittet die Kriminalpolizei in Dillenburg Zeugenhinweise.

Herborn: Diebstähle aus Fahrzeugen in Burg

Gegen 02:20 Uhr öffnete ein Unbekannter am Samstag (01.03.2025) einen weißen Mercedes Sprinter, der auf einem Grundstück "Im Dillfeld" im Herborner Stadtteil Burg abgestellt war. Er durchsuchte den Innenraum des Fahrzeugs, blieb aber ohne Beute. Auch in der Breslauer Straße gelang es einem Dieb einen weißen Dacia Duster zu öffnen, der in Höhe der Hausnummer 26 parkte. Hier ließ der Täter eine gelbe Warnweste mitgehen. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag (28.02.2025), 15:00 Uhr und Samstag (01.03.2025), 10:45 Uhr. Gleich drei Fahrzeuge durchsuchte ein Langfinger in der Egerlandstraße. Im Zeitraum von Freitag, 18:00 Uhr bis Samstag, 09:40 Uhr erbeutete er aus einem grauen Audi A4, einem weißen Renault Twingo und einem weißen VW T4 ein mobiles Navigationsgerät, eine Bankkarte und Kopfhörer. Hinweisgeber können sich bei der Polizei in Herborn melden (Tel.: 02772 47050).

Solms: Einbruch in Gaststätte

In Burgsolms stiegen Einbrecher am Samstag (01.03.2025) zwischen 01:30 Uhr und 13:15 Uhr in eine Gaststätte in der Frankenstraße ein. Dort knackten sie zwei Spielautomaten sowie einen Tresor. Die Täter erbeuteten Bargeld in unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei aus Wetzlar ermittelt und fragt: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Hinweise zur Tat geben? Zeugenhinweise an Tel.: 06441 9180.

Ehringshausen: 30 EUR aus BMW geklaut

Aus einem vermutlich unverschlossenen 3er BMW entwendete ein Unbekannter in Katzenfurt am Montag (03.03.2025) gegen 02:20 Uhr Bargeld in Höhe von 30 EUR. Der graue BMW parkte in der Schillerstraße in Höhe der Hausnummer 1. Die Polizei in Herborn bittet um Hinweise (Tel.: 02772 47050).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell