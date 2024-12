Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Gas- und Bremspedal verwechselt - 7 beschädigte Autos und eine Verletzte

Freiburg (ots)

Am Montag, 16.12.2024, gegen 12:40 Uhr, hat eine Autofahrerin auf dem Parkplatz in der Güterstraße beim Bahnhof in Bad Säckingen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und mehrere geparkte Autos gerammt. Eine Person wurde verletzt. Eine 88jährige Autofahrerin beabsichtigte aus einem Parkplatz rückwärts auszuparken. Hierbei verwechselte sie mutmaßlich das Gas- mit dem Bremspedal. Sie verlor die Kontrolle über ihr Auto. Beim Rückwärtsfahren beschleunigte ihr Fahrzeug ungewollt und schleuderte umher. In der Folge kollidierte sie mit insgesamt sechs geparkten Autos auf dem Parkplatzgelände. Eine hinter einem Pkw befindliche Passantin wurde dabei verletzt und mittels Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Die 88Jährige übergab der Polizei freiwillig ihren Führerschein.

