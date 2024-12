Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Binzen: Verdacht Straßenverkehrsgefährdung - Geschädigter

Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitag, 13.12.2024, gegen 16.28 Uhr, soll es auf der Autobahn A 98, in Höhe der Behelfsauffahrt Binzen, zu einer Straßenverkehrsgefährdung gekommen sein. Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Autobahn A 98 vom Autobahndreieck Weil am Rhein kommend in Richtung Lörrach und wechselte vor der Behelfsauffahrt Binzen von dem linken auf den recht Fahrstreifen, um auffahrenden Fahrzeugen Platz zu machen. Dabei habe der 44-Jährige zwei hintereinanderfahrende Pkws beobachtet, welche von der Behelfsauffahrt auf die Autobahn A 98 auffuhren. Der erste Pkw, vermutlich ein Audi, fuhr dabei sehr langsam mit eingeschalteter Warnblinkanlage, zunächst halb auf dem Beschleunigungsstreifen und halb auf dem rechten Fahrstreifen. Danach wechselte der Audi komplett auf den rechten Fahrstreifen. Der hinter dem vermeintlichen Audi auffahrende zweite Pkw habe zum Überholen angesetzt und auf den linken Fahrstreifen gewechselt. Plötzlich habe der Fahrer des vermeintlichen Audi ebenfalls auf den linken Fahrstreifen gewechselt. Nur durch eine Vollbremsung des zweiten Pkw sowie des 44-Jährige konnte ein Unfall vermieden werden.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht nun den Fahrer des zweiten Pkw, welcher womöglich durch das Fahrverhalten des BMW gefährdet wurde. Ebenso werden Zeugen gesucht, welche den Vorfall beobachteten und Hinweise zu den beiden Pkws geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell