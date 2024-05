LPI-GTH: Diebstahl aus Pflegeheim

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Zum wiederholten Mal gelangten ein oder mehrere noch unbekannte Personen in der Nacht vom 10. zum 11. Mai in ein Restaurant in der Goldbacher Straße. Dort öffneten sie dann mehrere Spielautomaten und entwendeten das darin befindliche Bargeld in noch unbekannter Höhe. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 unter Angabe der Bezugsnummer 0121047/2024 entgegen. (av) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

