FW-OLL: Wechsel in der Wehrführung der Freiwilligen Feuerwehr Bookholzberg

Ganderkesee (ots)

Nach mehr als 21 Jahren engagierter und verantwortungsvoller Führung wird der bisherige Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Bookholzberg, Carsten Drieling, seine Amtszeit mit Ablauf des 31. Dezember 2024 beenden.

In einer Mitgliederversammlung der Einsatzabteilung am 29. Oktober 2024 haben die Mitglieder über die Nachfolge abgestimmt und entsprechende Vorschläge an den Gemeinderat übermittelt. Dabei wurde der bisherige stellvertretende Ortsbrandmeister Kai Regendorp für die Funktion des Ortsbrandmeisters ab dem 1. Januar 2025 gewählt. Jan-Toby Tafel wurde als neuer Stellvertretender Ortsbrandmeister vorgeschlagen.

Die finale Bestätigung dieser Vorschläge steht im Dezember durch den Rat der Gemeinde Ganderkesee an.

Die Freiwillige Feuerwehr Bookholzberg bedankt sich bei Carsten Drieling für seine herausragende Leistung und langjährige Einsatzbereitschaft. Unter seiner Leitung hat die Feuerwehr viele Fortschritte gemacht und ein starkes Team geformt. Die Feuerwehr freut sich auf eine ebenso vertrauensvolle Zusammenarbeit unter der neuen Führung und dankt allen Mitgliedern für ihren unermüdlichen Einsatz.

