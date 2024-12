Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Vorfahrtsverletzung mit drei Beteiligten

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 16.12.2024, gegen 07:50 Uhr, ist es im Kreuzungsbereich der L 163a und Degernauer Straße zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Eine 77jährige Pkw-Lenkerin fuhr von der Degernauer Straße an die Kreuzung heran, um in die Landstraße einzufahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem bevorrechtigten 39jährigen Autofahrer, welcher sich auf der Landstraße befand. Nach dem ersten Zusammenstoß wurde der Pkw des 39Jährigen abgewiesen und es kam zu einer weiteren Kollision mit dem Auto eines 61jährigen, der vor dem Kreuzungsbereich aus Richtung Altmühlenstraße ordnungsgemäß wartete. Die 77jährige Unfallverursacherin wurde durch den Unfall leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von geschätzten 25000 Euro.

