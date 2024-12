Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Papiertonne durch Feuerwerkskörper entzündet

Freiburg (ots)

Am Montag, 16.12.2024, gegen 20.00 Uhr, haben Unbekannte im Sonnenrain in Dangstetten den Inhalt einer Papiertonne durch Zünden eines Feuerwerkskörpers zum Brennen gebracht. Die Unbekannten warfen einen entzündeten Feuerwerkskörper in eine abgestellte Papiertonne. Hierdurch gab es eine kleine Explosion, welche von einem Anwohner wahrgenommen wurde. Der Anwohner stellte die brennende Tonne fest und begann mit dem Löschen. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand vollständig. Der Polizeiposten Tiengen bittet um Hinweise unter 07741 8316-0. Rund um die Uhr nimmt auch das Polizeirevier in Waldshut Hinweise unter 07751 8316-0 entgegen.

