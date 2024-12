Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Einbruch in Spielothek

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 17.12.2024, gegen 02:30 Uhr, sind Unbekannte in der Industriestraße in Lottstetten in eine Spielothek eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich mit brachialer Gewalt mutmaßlich über ein Fenster Zutritt ins Innere des Gebäudes. Im Gebäudeinneren wurden Teile des Inventars beschädigt. Nach der Alarmauslösung und vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte der Polizei, flüchteten die unbekannten Einbrecher. Nach derzeitigem Stand entfernten sich die Unbekannten ohne Diebesgut. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiposten Jestetten.

