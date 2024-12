Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: 41-Jähriger entwendet Tabak aus Supermarkt - Festnahme

Müllheim (ots)

Am Samstagnachmittag, 14.12.2024, gegen 15 Uhr konnte durch eine Angestellte einer Sicherheitsfirma eine Person beobachtet werden, welche mehrere Packungen Tabak aus einem Supermarkt in der Schliengener Straße in Müllheim entwendete. Die Angestellte versuchte, den Tatverdächtigen daran zu hindern, den Markt zu verlassen. Jedoch gelang es nicht, diesen aufzuhalten. Durch eine hinzugezogene Streife des Polizeireviers Müllheim konnte der 41-jährige Tatverdächtige im nahen Umkreis des Supermarktes vorläufig festgenommen werden.

RM / PK

