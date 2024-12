Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Brand eines geparkten Fahrzeugs

Göllheim (ots)

Am Samstag, den 14.12.2024, kam es gegen 22:30 Uhr zum Brand eines Fahrzeugs der Marke Audi, welches auf einem Parkplatz in der Friedhofstraße abgestellt war. An diesem entstand erheblicher Sachschaden. Durch die Hitzentwicklung wurde zudem ein in der Nähe parkendes Fahrzeug leicht beschädigt. Zur Klärung der Brandursache hat die Kriminalpolizei Worms die Ermittlungen aufgenommen.

