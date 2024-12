POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW und einer Rotte Wildschweine auf der L386

Bolanden (ots) - In den Abendstunden des 07.12.2024 wurde im Zeitraum von 18:30 - 01:00 Uhr in der Straße "Im See" in Bolanden in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Durch die bislang unbekannten Täter wurde, während der Abwesenheit der Bewohner, zuerst der heruntergelassene Rollladen der Terrassentür hochgeschoben und anschließend die Glasscheibe eingeschlagen. Danach wurde das Haus nach Wertgegenständen abgesucht. ...

mehr