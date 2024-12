Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche - Pkw-Reifen beschädigt - Pkw beschädigt

Fulda (ots)

Einbruch Firmengelände

Neuhof. Am Donnerstagabend (31.10.), gegen 23.45 Uhr, brachen Unbekannte in der Straße "In der Eller" im Ortsteil Dorfborn in ein Firmengelände ein. Die Täter durchtrennten dazu ein Zaunelement und suchten danach im Außenlager nach Wertgegenständen. Kurz darauf ergriffen sie die Flucht, nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Diebesgut. Es entstand rund 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Tankstelle

Fulda. In der Pacelliallee warfen Unbekannte am Samstag (02.11.), gegen 5.20 Uhr, eine Glasscheibe zu einem Verkaufsraum ein und flüchteten im Anschluss unerkannt. Es entstand rund 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Eichenzell. In der Schleifrasstraße brachen Unbekannte zwischen Mittwochmittag (30.10.) und Samstagmittag (02.11.) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Die Täter hebelten dazu eine Verandatür auf und durchsuchten die Wohnräume nach Diebesgut. Sie stahlen Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro und verursachten circa 900 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Flieden. In der Nacht zu Samstag (02.11.) brachen Unbekannte in der Straße "Goldhecke" in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten dazu ein Fenster auf und suchten im Haus nach Wertgegenständen. Im Anschluss flüchteten sie ohne Diebesgut und hinterließen etwa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnhaus

Großenlüder. Am Freitagabend (01.11.), gegen 18 Uhr, wurde ein Einfamilienhaus in der Straße "Zum Nikolausbrunnen" im Ortsteil Kleinlüder zum Ziel Unbekannter. Die Täter hebelten eine Balkontür auf, um ins Haus zu gelangen. Dort stahlen sie Bargeld und hinterließen rund 2.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Petersberg. In der Taunusstraße im Ortsteil Steinau brachen Unbekannte am Samstag (02.11.), gegen 22.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten dazu ein Terrassenfenster im rückwärtigen Gebäudebereich auf und stahlen im Anschluss Bargeld und Schmuck. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw-Reifen beschädigt

Künzell. In der Gartenstraße beschädigten Unbekannte in der Nacht zu Samstag (02.11.) einen Reifen eines blauen Ford Focus mit einer Schraube und verursachte so rund 100 Euro Sachschaden. Das Auto stand dort auf einem Anwohnerparkplatz. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw beschädigt

Fulda. Unbekannte warfen zwischen Freitagabend (01.11.), 22 Uhr, und Samstagmittag (02.11.), 12.15 Uhr, in der Friedrich-Stengel-Straße die Windschutzscheibe eines weißen VW ID3 ein und verursachten so rund 3.500 Euro Sachschaden. Das Auto parkte am Fahrbahnrand. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw gestohlen

Flieden. In der Thomasstraße im Ortsteil Döngesmühle stahlen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (01.12.) eine schwarze Mercedes C-Klasse im Wert von rund 25.000 Euro. Der abgemeldete Pkw stand auf einem Privatgelände. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Metzgerei

Großenlüder. In der Straße "In der Burg" brachen Unbekannte am Samstagabend (30.11.), zwischen 19 Uhr und 22.15 Uhr, in ein Wohn- und Geschäftsgebäude ein. Die Täter gelangten über eine Terrassentür der Dachterrasse ins Gebäude und suchten dort in einer Wohnung und den Geschäftsräumen nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Es entstanden rund 250 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Einbrüche in Hofbieber

Hofbieber. Am Freitag (29.11.), zwischen 16.15 Uhr und 19.40 Uhr, waren sechs Wohnhäuser im Eibenweg Ziel Unbekannter. Die Täter brachen in mehrere Gebäude ein, in drei Fällen blieb es beim Versuch. Sie stahlen Bargeld, Schmuck und weitere Wertgegenstände im Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro und verursachten insgesamt rund 5.000 Euro Sachschaden. Die Kriminalpolizei in Fulda hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die am Freitagnachmittag oder den Tagen zuvor verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Eibenwegs beobachtet haben, sich bei der Polizei in Fulda unter Telefon 0661/105-0 oder jeden anderen Polizeidienststelle zu melden. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist noch unklar.

(PB)

