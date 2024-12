Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mehrere Verkehrsunfallmeldungen der Polizeistation Bad Hersfeld

LK Hersfeld-Rotenburg (ots)

1.

Verkehrsunfall nach Vorfahrtsmissachtung

Bad Hersfeld. Am Samstag (30.11.) kam es gegen 13:30 Uhr auf der Kolpingstraße zum Zusammenstoß zweier PKW. Ein 49-jähriger Bad Hersfelder befuhr mit seinem BMW die Straße Am Obersberg stadteinwärts, wollte dann die Kolpingstraße queren und auf den Zubringer zur Bundesstraße 62 auffahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 37-Jährigen aus Bad Hersfeld, der mit seinem Tesla auf der Kolpingstraße in nördliche Richtung unterwegs war. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beziffert sich auf ca. 15.000 Euro.

2.

Auffahrunfall mit Sachschaden

Heringen. Am Samstag (30.11.) kam es gegen 15:00 Uhr in der Straße In der Aue zu einem Auffahrunfall zweier PKW-Fahrer aus Heringen. Ein 25-Jähriger erkannte zu spät, dass der vor ihm befindliche 72-Jährige seine Geschwindigkeit reduziert hatte und fuhr mit seinem VW frontal auf das Heck von dessen Daimler auf. Der Gesamtschaden beziffert sich hier auf ca. 8.000 Euro.

3.

Kind wird von PKW erfasst und leicht verletzt

Bad Hersfeld. Am Samstag (30.11.) befuhr gegen 16:50 Uhr ein 35-jähriger Bad Hersfelder mit seinem Mazda die Salzunger Straße stadteinwärts. Dabei erfasste er in Höhe der Hausnummer 16 mit der Beifahrerseite einen achtjährigen Jungen, welcher plötzlich zwischen zwei geparkten PKW hervor auf die Fahrbahn sprang. Trotz geringer Fahrtgeschwindigleit konnte der 35-Jährige den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Achtjährige trug vermutich nur kleiner Schürfwunden davon, wurde aber sicherheitshalber zur weiteren Untersuchung mit dem angeforderten Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

