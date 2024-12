Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 2 Verkehrsunfallmeldungen der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

1.

Unfall beim Einbiegen von einem Grundstück auf die Straße

Eine 34-jährige Mercedes-Fahrerin aus Fulda wollte am Freitagmorgen (29.11.) gegen 11:15 Uhr in Fulda von einem Grundstück in der Frankfurter Straße auf diese einbiegen. Dabei übersah sie den querenden VW einer 75-jährigen Frau aus Fulda und es kam zum seitlichen Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 7000,- EUR. Verletzt wurde niemand.

2.

Beim Anfahren vom Fahrbahnrand den Nebenmann übersehen

Am Freitagnachmittag (29.11.) wollte ein 56-jähriger Chrysler-Fahrer aus Fulda gegen 16:30 Uhr in der Frankfurter Straße vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr einfahren. Dabei übersah er den nun auf gleicher Höhe die Frankfurter Straße stadteinwärts fahrenden Skoda eines 35-jähigen Mannes aus Sinntal und es kam zum Zusammenstoß.

Der Sinntaler und seine 14-jährige Tochter wurden infolge des Zusammenstoßes leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von gesamt 3800,- EUR.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

