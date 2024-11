Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Bad Hersfeld - Am 29.11.2024 gegen 13:20 Uhr befuhren ein 38-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem PKW VW sowie ein 40-Jähriger aus Bad Hersfeld mit seinem PKW VW die Dippelstraße in Richtung Meisebacher Straße. Beim Fahrspurwechsel des 38-Jährigen kam es zur seitlichen Kollsion mit dem anderen VW. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000,00 Euro.

Friedewald - Am 29.11.2024 gegen 21:50 Uhr befuhr eine 45-Jährige aus Vacha mit ihrem PKW Honda die Bundesstraße 62 aus Richtung Bad Hersfeld in Richtung Friedewald. Kurz vor dem Ortseingang Friedewald kam es hierbei zur Kollision mit einem Wildschwein. Während Ersthelfer die Unfallstelle absicherten, wurde die leicht verletzte Fahrzeugführerin durch einen alarmierten Rettungswagen versorgt. Das Wildschwein verendete an der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000,00 Euro.

