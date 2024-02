Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Hattenhofen - Von der Fahrbahn abgekommen

Am Sonntag krachte ein 85-Jähriger mit seinem Auto in Hattenhofen gegen eine Mauer.

Ulm (ots)

Der Mann war gegen 17.10 Uhr mit seinem BMW in der Zeller Straße in Richtung Zell unterwegs. Bei ihm kam es wohl zu einem medizinischen Problem und der Senior verlor die Kontrolle über sein Auto. Der BMW kam ungebremst nach links von der Straße ab und prallte gegen eine Mauer. Dort schrammte er einige Meter entlang und stieß gegen eine Straßenlaterne. An einem Verkehrsschild kam er zum Stehen. Die Feuerwehr Hattenhofen war vor Ort im Einsatz und sicherte die Unfallstelle ab. Rettungskräfte kümmerten sich um den Senior. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto auf 5.000 Euro. Die Höhe des Fremdschadens muss noch ermittelt werden.

